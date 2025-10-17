Ông Nguyễn Văn Phương làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/10, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Phương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Lê Ngọc Quang, người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 29/12/1970, quê quán tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là phường Phong Thái, TP. Huế. Ông có trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Cử nhân Toán, Thạc sĩ Kinh tế học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Hương Trà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Phương giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 5/2016. Tháng 6/2021, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TP. Huế.

Ngày 3/10 tại phiên họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Huế nhiệm kỳ 2025-2030, đã bầu ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.