Ông Nguyễn Văn Được: TP.HCM cần thêm 2 triệu tỷ để đầu tư phát triển

Ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ triển khai trung tâm tài chính quốc tế theo tư duy kiến tạo hệ sinh thái, nhằm tạo không gian phát triển mới thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM cần 3,2 triệu tỷ vốn đầu tư, trong đó khả năng ngân sách thành phố bố trí 1,2 triệu tỷ và cần thu hút thêm 2 triệu tỷ. Ảnh: Quang Định/TTO.

Ngày 30/6, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chia sẻ kế hoạch của thành phố về việc đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới.

TP.HCM phải tạo không gian phát triển mới

Theo ông Được, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện qua việc chuyển dịch căn bản từ tư duy thu hút nguồn vốn thuần túy sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia làm thước đo.

Về phía TP.HCM, thành phố nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong trong việc hiện thực hóa nghị quyết này.

Là địa bàn trọng điểm thu hút dòng vốn FDI của cả nước, đến nay, TP.HCM có 20.259 dự án FDI, với tổng vốn 142 tỷ USD từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Tính riêng nửa đầu năm nay, TP.HCM tiếp tục thu hút thành công hơn 6,8 tỷ USD vốn FDI, đạt 62% so với kế hoạch. Khu vực FDI chiếm khoảng 20% toàn xã hội, hơn 50% kim ngạch xuất khẩu, là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hội nhập quốc tế của thành phố", ông Được báo cáo.

Tuy nhiên, người đứng đầu UBND TP.HCM nhìn nhận những dư địa phát triển dựa trên đất đai và ưu đãi thuế truyền thống đã cạn dần. Các quốc gia ngày nay chuyển sang cạnh tranh về thể chế, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo.

"Nếu không tạo ra không gian phát triển mới, thành phố sẽ rất khó đón được làn sóng đầu tư chiến lược mới trong giai đoạn tới", Chủ tịch UBND TP.HCM đặt vấn đề.

TP.HCM sẽ giải quyết 3 vấn đề trọng tâm thông qua trung tâm tài chính quốc tế

Từ thực tiễn đó, lãnh đạo TP.HCM cho hay việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế sẽ chuyển mạnh từ tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái, nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thế giới đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu, tái cấu trúc sâu sắc chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, chuỗi tài chính toàn cầu. Theo các tổ chức quốc tế, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu những năm gần đây có xu hướng suy giảm về quy mô nhưng gia tăng về tính chọn lọc, và nguồn vốn đầu tư ngày càng tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính xanh, kinh tế số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo.

Người đứng đầu UBND TP.HCM nhấn mạnh việc cạnh tranh, thu hút vốn FDI thế hệ mới không còn là cạnh tranh giữa các dự án mà là cạnh tranh giữa các hệ sinh thái phát triển, không chỉ là ưu đãi đầu tư mà trước hết là năng lực kiến tạo thể chế.

Trong giai đoạn 2026-2035, Việt Nam cần khoảng 1.500- 1.600 tỷ USD vốn đầu tư toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trong khi đó nguồn ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu nói trên.

Còn tại TP.HCM, giai đoạn 2026-2030, địa phương cần 3,2 triệu tỷ đồng , trong đó khả năng ngân sách thành phố bố trí 1,2 triệu tỷ đồng . Do vậy, thành phố cần thu hút thêm 2 triệu tỷ để thực hiện các đầu tư phát triển cho giai đoạn tới.

Do đó, thông qua trung tâm tài chính quốc tế, TP.HCM sẽ giải quyết 3 vấn đề trọng tâm.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là nơi đặt "đại bản doanh" của các nhà đầu tư toàn cầu, ngân hàng đầu tư, công ty quản lý tài sản, trung tâm tài chính công nghệ. Đây chính là những chủ thể có khả năng điều phối, dẫn dắt dòng vốn dài hạn vào các hạ tầng chiến lược của Việt Nam cũng như TP.HCM.

Bên cạnh đó, thông qua trung tâm tài chính, thành phố sẽ tiếp nhận được phần giá trị vô hình của FDI .

"Nếu như chúng ta xem dòng vốn là hữu hình thì giá trị vô hình chính là công nghệ tài chính, năng lực quản trị tiên tiến, chuẩn mực minh bạch quốc tế, hệ thống dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và khả năng kết nối các chuỗi giá trị toàn cầu . Đây mới là nguồn lực có ý nghĩa quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Song song, lãnh đạo TP.HCM cho hay trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của quốc tế . Từ đó, ông Được cam kết TP.HCM sẽ tiên phong triển khai trung tâm tài chính quốc tế với tinh thần phụng sự lợi ích quốc gia và phát triển vì cả nước.

"TP.HCM nhận thức sâu sắc rằng việc Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ giao thành phố xây dựng và tổ chức triển khai trung tâm tài chính quốc tế vừa là niềm tin vừa là trách nhiệm rất lớn. Chúng ta xác định đây không phải là dự án riêng của TP.HCM mà là một thiết chế tài chính quốc gia, phục vụ cho sự phát triển của cả nền kinh tế, và là cầu nối để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và các nền kinh tế chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn với dòng vốn quốc tế", người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho hay.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành để TP.HCM sớm hoàn thiện các cơ chế vượt trội, đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới.