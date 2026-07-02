Ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tại Kỳ họp thứ 6 chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh về công tác cán bộ, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Nguyễn Trọng Hiếu được 54/54 đại biểu HĐND tỉnh có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu. (Ảnh Báo Hà Tĩnh).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Trên cương vị mới, ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu – tân Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Trọng Hiếu được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Trọng Hiếu sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.