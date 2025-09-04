Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TW

Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Long Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TW nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Long Hải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Sáng 4/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự có: Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; đại diện các cơ quan hữu quan cùng tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Long Hải, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định: phân công, điều động đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm liên quan theo cơ cấu và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao; phân công, giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới; đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương.

Nhấn mạnh điều này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các ban, đơn vị trong cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đồng hành chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để đồng chí Phó bí thư Đảng uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trong Đảng bộ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, kịp thời đề xuất tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, đảm bảo hoạt động theo đúng quy định, quy chế, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng và cảm ơn đồng chí Lê Hoài Trung vì những đóng góp rất tích cực, quan trọng cho Đảng bộ trong thời gian qua. Đảng bộ mong muốn và đề nghị đồng chí Lê Hoài Trung trên cương vị công tác mới tiếp tục dành những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ niềm vinh dự trở về công tác trong bối cảnh mới, đồng chí Nguyễn Long Hải trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới. Nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là một trong bốn Đảng bộ được thành lập mới ở Trung ương, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Long Hải xin hứa sẽ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nhất là về công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt là việc nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để vận dụng vào công tác; cùng các đồng chí Phó bí thư, các đồng chí trong cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, với đồng chí Bí thư Đảng uỷ triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy; phấn đấu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trở thành những hình mẫu về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Bộ Ngoại giao, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu bày tỏ sự xúc động, chân thành cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đồng hành thời gian qua. Thực hiện trọng trách mới, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để tiếp tục có những đóng góp tích cực vào công việc chung của Đảng.