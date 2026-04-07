Ông Nguyễn Huy Tiến làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao

  • Thứ ba, 7/4/2026 16:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quốc hội khóa XVI vừa bầu ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Theo đó, Quốc hội bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968; Quê quán: Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Thạc sỹ Luật; Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng kiểm sát

Tóm tắt quá trình công tác

- 10/1988-10/1990: Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

- 11/1990-2/1993: Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- 3/1993-8/1995: Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

- 9/1995-2/2001: Kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

- 3/2001-9/2005: Kiểm sát viên trung cấp, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 9/2005-9/2007: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 10/2007-2/2011: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 3/2011-5/2013: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 6/2013-5/2015: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- 6/2015-4/2017: Kiểm sát viên cao cấp (chuyển xếp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014), Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- 5/2017-4/9/2018: Kiểm sát viên cao cấp, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 5/9/2018-4/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 5/2020-8/2024: Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó viện trưởng Thường trực, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 26/8/2024: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

- 2/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

- 23/6/2025: Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 7/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND Tối cao

Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn bộ đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường chiều 7/4 đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiểu sử tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Để các quyết định kinh tế phụng sự số đông

Kinh tế học vì lợi ích chung: Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông? - cuốn sách được viết với mong muốn giải thích vì sao kinh tế học có vai trò quan trọng trong đời sống thường ngày và có thể giúp chúng ta xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn của Jean Tirole - một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

Nguyễn Huy Tiến Quảng Bình Thái Bình Nguyễn Huy Tiến Viện trưởng Viện Kiểm sát Quốc hội Tòa án Tối cao

    5 ưu tiên của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

    1 giờ trước 17:09 7/4/2026

    Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức.

    Trăn bạch tạng quý hiếm xuất hiện ở Đồng Tháp

    1 giờ trước 17:00 7/4/2026

    Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu - Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể trăn bạch tạng từ UBND xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

    Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó chủ tịch nước

    2 giờ trước 16:29 7/4/2026

    Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XVI, giữ chức Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

