Ông Nguyễn Hồ Hải tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Ông Nguyễn Hồ Hải được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC cung cấp.

Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định 56 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 19 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông: Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thành Ngại Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ. Ông Huỳnh Quốc Việt được chỉ định làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Chỉ định Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 13 người. Ông Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 34 người, trong đó, có 31 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC cung cấp.

Ông Nguyễn Hồ Hải sinh năm 1977, quê quán TP.HCM.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hồ Hải đã qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (Sở Xây dựng); Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8; Phó chủ tịch UBND Quận 8; Phó bí thư, Bí thư Quận uỷ Quận 8 (trước đây); Bí thư Quận uỷ Quận 3 (trước đây); Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ; Phó bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ; Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM.

Tháng 1, Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025.