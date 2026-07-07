Ông Netanyahu gửi thông điệp khẩn cho ông Trump

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Mỹ ngừng bán chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định Washington cần phải bảo vệ "ưu thế trên không của Israel".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng bán tiêm kích tàng hình F-35 và động cơ General Electric F100 cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, cảnh báo rằng thỏa thuận này có thể "làm đảo lộn" cán cân quyền lực khu vực.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ đồn đoán về sự rạn nứt nghiêm trọng giữa Israel và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Xuất hiện trên chương trình Fox & Friends ngày 6/7, ông Netanyahu cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ: "Họ công khai kêu gọi tiêu diệt Israel. Họ hiện diện tại một phần đảo Síp và từng có những tuyên bố đáng chú ý về Jerusalem. Tôi cho rằng việc trang bị F-35 cho họ cần được cân nhắc lại, đặc biệt khi xét đến quan điểm của họ đối với Hamas và cách tiếp cận với Iran".

"Nếu họ nhận được F-35 và các động cơ phản lực này, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ bị phá vỡ", ông Netanyahu nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Mỹ cần phải bảo vệ "ưu thế trên không của Israel".

Theo Turkiye Today, bình luận này được đưa ra khi ông Trump chuẩn bị đến Ankara dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tại đây, cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về việc chuyển giao vũ khí.

Khác với tình trạng đối đầu kéo dài giữa Israel và Iran kể từ năm 1979, quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ vốn mang tính thực tiễn hơn. Dù vậy, từ khi Tổng thống Erdogan lên nắm quyền vào đầu những năm 2000, Ankara đã nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc về các chính sách của Israel đối với người Palestine.

Đề cập đến quan hệ với Tổng thống Trump, ông Netanyahu bác bỏ đồn đoán về sự rạn nứt nghiêm trọng giữa hai bên. "Chúng tôi đồng quan điểm trong hầu hết mọi vấn đề. Đôi khi những khác biệt vẫn xảy ra ngay cả giữa các đồng minh thân cận nhất, nhưng chúng tôi luôn giải quyết thông qua đối thoại cởi mở", ông cho biết, đồng thời gọi Israel là "đồng minh kiểu mẫu" của Mỹ tại Trung Đông.

Về tình hình khu vực, Thủ tướng Israel kỳ vọng sẽ hợp tác với ông Trump để mở rộng các thỏa thuận hòa bình. Ông lập luận rằng chiến dịch quân sự gần đây nhằm làm suy yếu đáng kể chính quyền Iran đã mở ra các cơ hội ngoại giao mới, đồng thời hy vọng khôi phục động lực từ Hiệp định Abraham.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Jerusalem và Washington, nhấn mạnh hai quốc gia "không chỉ chia sẻ lợi ích chung mà còn chia sẻ các giá trị chung".

Trước đó, hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã lên tiếng cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran, trong bối cảnh quốc gia này đang tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei với hàng triệu người tham dự.

Hàng triệu người đổ về Tehran đưa tiễn cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Ông Katz khẳng định Israel đã tiêu diệt ông Khamenei vì "đã khởi xướng và dẫn dắt kế hoạch tiêu diệt Israel từ Iran và lan rộng ra toàn khu vực".

Ông cho biết thêm, các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran đã "loại bỏ ngay lập tức những mối đe dọa sống còn đối với Israel, đồng thời làm suy yếu nghiêm trọng năng lực chiến lược của Iran".

Ông Katz tuyên bố bất kỳ nhà lãnh đạo nào cố gắng thúc đẩy các kế hoạch tiêu diệt Israel đều sẽ bị ngăn chặn.

Trong diễn biến liên quan tới hội nghị thượng đỉnh NATO, thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị và thắt chặt an ninh để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc ngày 7/7. Sự kiện quy tụ 32 nhà lãnh đạo các nước thành viên, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump.