Ông Netanyahu cáo buộc phiên tòa xét xử mình là 'vụ ám sát chính trị'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoàn tất phần lời khai trong vụ án tham nhũng nhằm vào ông, đồng thời gọi quá trình điều tra, truy tố và xét xử là “10 năm địa ngục”.

Ngày 24/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hoàn tất phần lời khai trong phiên tòa xét xử các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông, sau 98 phiên điều trần kéo dài 18 tháng liên quan ba vụ án đang được xét xử, theo tờ Times of Israel.

Ngày đầu tiên ông Netanyahu ra làm chứng trước tòa là 10/12/2024. Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai của ông nhiều lần bị trì hoãn vì lý do sức khỏe, các chuyến công du nước ngoài, cũng như nhiều đề nghị hủy hoặc rút ngắn phiên điều trần do những vấn đề an ninh và ngoại giao cấp bách cần ông trực tiếp xử lý.

Các công tố viên đã hoàn tất phần thẩm vấn chéo ông Netanyahu từ vài phiên điều trần trước. Tuy nhiên, luật sư của thủ tướng, ông Amit Hadad, đã đề nghị ông Netanyahu trở lại bục khai báo nhằm nhấn mạnh một số luận điểm của bên bào chữa. Ông Hadad thông báo với tòa án vào ngày 24/6 rằng ông đã hoàn tất phần thẩm vấn bổ sung.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) có mặt tại Tòa án Quận Tel Aviv vào ngày 28/10/2025 để tham dự phiên tòa xét xử các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông. Ảnh: Ynet.

Ông Netanyahu kết thúc phần lời khai bằng một cuộc công kích mạnh mẽ nhằm vào các công tố viên, mô tả cuộc điều tra, việc truy tố và phiên tòa xét xử ông là “10 năm địa ngục”, đồng thời cho rằng tất cả đều xuất phát từ một chiến dịch mang động cơ chính trị.

“Mục tiêu của họ là soi xét từng chi tiết nhỏ nhất để tìm ra điều gì đó, nhưng họ không tìm thấy gì cả. Họ đã thẩm vấn tất cả người thân và gia đình tôi bằng những phương thức khó có thể tin được. Họ đã phá nát nhiều gia đình. Họ không tìm kiếm một tội phạm, họ tìm kiếm một con người, và cuối cùng không tìm thấy gì”, ông Netanyahu cáo buộc.

“Đây là một nỗ lực nhằm gây tổn hại, một hành động gây tổn hại trực tiếp và có chủ đích, một vụ ám sát chính trị, để ngăn cản công dân Israel bầu chọn người mà họ mong muốn”, nhà lãnh đạo Israel nói.

Ông Netanyahu bị truy tố với ba tội danh gian lận và lạm dụng tín nhiệm trong các Vụ án 1000, 2000 và 4000, cùng một tội danh nhận hối lộ dưới hình thức được đưa tin có lợi trên truyền thông trong Vụ án 4000.

Phiên tòa, vốn bắt đầu vào tháng 5/2020, dự kiến còn kéo dài thêm vài tháng nữa khi các nhân chứng còn lại của bên bào chữa tiếp tục ra khai báo.

Các phiên điều trần lấy lời khai của ông Netanyahu được tổ chức tại Tòa án Quận Tel Aviv do Tòa án Quận Jerusalem không có các biện pháp an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ thủ tướng. Sau khi phần lời khai của ông kết thúc, các thủ tục tố tụng sẽ được chuyển trở lại Jerusalem.

Trong Vụ án 1000, ông Netanyahu bị cáo buộc đã nhận các món quà xa xỉ trị giá hàng trăm nghìn shekel từ nhà sản xuất điện ảnh Hollywood Arnon Milchan, đồng thời thực hiện một số ưu ái và hỗ trợ cho ông Milchan do mối quan hệ giữa hai người.

Trong Vụ án 2000, thủ tướng Israel bị cáo buộc đã đạt được một thỏa thuận trao đổi lợi ích với ông Arnon Mozes, nhà xuất bản báo Yedioth Ahronoth. Theo đó, tờ báo này sẽ đưa tin tích cực hơn về ông Netanyahu để đổi lấy việc thúc đẩy các biện pháp pháp lý làm suy yếu đối thủ cạnh tranh chính của Yedioth Ahronoth là nhật báo phát miễn phí Israel Hayom.

Trong Vụ án 4000, ông Netanyahu bị cáo buộc đã phê duyệt các quyết định quản lý mang lại lợi ích tài chính trị giá hàng trăm triệu shekel cho ông Shaul Elovitch, cổ đông kiểm soát tập đoàn viễn thông Bezeq. Đổi lại, ông Netanyahu được trang tin Walla - cơ quan truyền thông thuộc sở hữu của ông Elovitch - đăng tải nhiều bài viết có lợi.