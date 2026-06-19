Đài CNN đưa tin Israel và Hezbollah đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 19/6.

Đài CNN ngày 19/6 dẫn nhiều nguồn thạo tin rằng Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Theo một nguồn tin, lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực từ 16 giờ ngày 19/6 (theo giờ địa phương). Một nguồn tin ngoại giao khác cho biết thỏa thuận này do Qatar, Mỹ và Iran đứng ra dàn xếp.

Khói bốc lên từ miền Nam Lebanon sau một cuộc tấn công của Israel ngày 19/6. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ chối xác nhận về lệnh ngừng bắn trong cuộc họp báo chiều 19/6.

“Chúng tôi tiếp tục hành động theo các chỉ đạo chính trị hiện hành. Trừ khi các chỉ đạo đó thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động theo các chỉ đạo đó”, người phát ngôn nói.

Thông tin về lệnh ngừng bắn được đưa ra không lâu sau khi Israel tiến hành một đợt không kích mới tại Lebanon, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Đòn tấn công nhằm trả đũa việc Hezbollah sát hại 4 binh sĩ Israel ở miền Nam.

Iran nhanh chóng lên án các cuộc không kích của Israel và cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ đều phụ thuộc vào việc đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon, viện dẫn điều khoản đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận mà hai bên ký kết hôm 17/6.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ban đầu dự kiến tới Thụy Sĩ vào ngày 19/6 để tham gia vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên với Tehran, nhưng các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại khi Iran yêu cầu những bảo đảm rằng các hành động thù địch tại Lebanon sẽ chấm dứt.