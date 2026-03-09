Ông Mojtaba Khamenei được chọn làm Lãnh tụ Tối cao Iran

Ông Mojtaba Khamenei, con trai cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, chính thức được chọn làm Lãnh tụ Tối cao của Iran.

Kho chứa dầu Iran bốc cháy dữ dội sau khi bị không kích Lửa bốc lên dữ dội, rực đỏ một góc trời Tehran đêm 7/3 theo giờ địa phương. Isreal tiến hành không kích vào nhiều cơ sở nhiên liệu của Iran, gây ra các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và thành phố lân cận Karaj. Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi Mỹ và Israel động binh.

Các giáo sĩ cấp cao Iran cho biết trong tuyên bố đăng trên truyền thông nhà nước rằng họ đã chọn Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao quá cố Ayatollah Ali Khamenei, làm người kế nhiệm cha mình.



Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng gửi lời chúc mừng Mojtaba Khamenei trong một tuyên bố, ca ngợi việc bổ nhiệm này là “bình minh mới và giai đoạn mới cho cách mạng và sự cai trị của Cộng hòa Hồi giáo”.

Mojtaba Khamenei có quan hệ chặt chẽ với IRGC và được xem là ứng viên được lực lượng này ủng hộ.

Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Iran có lãnh tụ tối cao thứ ba kể từ năm 1979

Lãnh tụ tối cao của Iran vừa là lãnh đạo tinh thần vừa là người nắm quyền lực cao nhất của đất nước.

Kể từ khi chức vụ này được thiết lập sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 cho Ayatollah Ruhollah Khomeini, Iran mới chỉ có hai lãnh tụ tối cao. Nay nước này đã có người thứ ba.

Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, một chính trị gia và giáo sĩ, đã được Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ bổ nhiệm vào vị trí này, theo tuyên bố được công bố vào sáng sớm 9/3 theo giờ địa phương.

Mỹ và Israel phản ứng về lãnh tụ tối cao mới của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông xem việc Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao Iran là một kết cục “không thể chấp nhận”.

“Khamenei có con trai, nhưng điều đó là không thể chấp nhận đối với tôi. Chúng tôi muốn một người có thể mang lại hòa hợp và hòa bình cho Iran”, ông Trump nói với Axios hôm 5/3.

Ngoài tuyên bố này, ông Trump chưa đưa ra nhiều chi tiết về kiểu lãnh đạo mà ông muốn thấy tại Iran. Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 6/3, ông nói rằng ông không quá quan tâm việc Iran có trở thành một nền dân chủ hay không.

“Tôi chỉ nói rằng phải có một lãnh đạo công bằng và chính trực, làm tốt công việc của mình, đối xử tốt với Mỹ và Israel, cũng như với các quốc gia khác ở Trung Đông, họ đều là đối tác của chúng tôi”, ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận việc Iran tiếp tục có một lãnh đạo tôn giáo hay không, ông Trump trả lời: “Có thể. Điều đó còn tùy người đó là ai. Tôi không có vấn đề với các lãnh đạo tôn giáo. Tôi làm việc với nhiều lãnh đạo tôn giáo và họ rất tuyệt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai kế nhiệm Ayatollah Ali Khamenei. Quân đội Israel ngày 8/3 cho biết “cánh tay dài của nhà nước Israel sẽ tiếp tục truy đuổi người kế nhiệm và bất kỳ ai tham gia lựa chọn người đó”.

Một quan chức Israel nói với CNN rằng họ nghi ngờ người dân Iran muốn “thay thế một Ayatollah này bằng một Ayatollah khác”.

Giá dầu vượt 100 USD /thùng

Giá dầu tăng hơn 10% khi thị trường mở cửa tối 8/3, với giá dầu quốc tế lần đầu tiên vượt mốc 100 USD /thùng trong gần 4 năm.

Hiện dầu đang được giao dịch quanh mức 104 USD /thùng.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ - cho phép nhà đầu tư đặt cược trước khi thị trường mở cửa vào sáng thứ Hai - đã giảm vào tối 8/3.

Hợp đồng tương lai của các chỉ số S&P 500, Nasdaq Composite và Dow Jones Industrial Average đều giảm khoảng 1,5%.

Cựu giám đốc CIA: Bổ nhiệm Mojtaba Khamenei là điều 'đáng tiếc'

Cựu giám đốc CIA David Petraeus cho rằng việc ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran là một lựa chọn “đáng tiếc”.

“Chúng tôi cho rằng ông ta sẽ tiếp tục đường lối của cha mình, tức một giáo sĩ có lập trường ý thức hệ rất cứng rắn”, ông Petraeus nói với CNN ngày 8/3.

Ông Petraeus cũng lưu ý Mojtaba Khamenei thậm chí chưa phải là một ayatollah (giáo sĩ cấp cao của dòng Hồi giáo Shia) có vị thế cao trong giới giáo sĩ.

“Tôi nghĩ ông ấy thậm chí còn chưa phải ayatollah, trừ khi vừa được nâng cấp gần đây. Cha ông ấy trước đây cũng vậy, không phải nhân vật quá nổi bật khi được chọn nhiều thập kỷ trước”, ông nói.

Theo Petraeus, nhiều người từng hy vọng Iran sẽ chọn một lãnh đạo “thực dụng hơn”, có thể sẵn sàng nhượng bộ một số yêu cầu của Mỹ như từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, điều đó “dường như chưa xảy ra”, trừ khi Mojtaba Khamenei thể hiện khác đi khi nắm quyền.

TT Trump: Lãnh tụ Tối cao không tồn tại lâu nếu không được Mỹ chấp thuận

Trong ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran “sẽ không tồn tại lâu” nếu không nhận được sự chấp thuận từ Washington, trong bối cảnh Tehran chuẩn bị công bố người kế nhiệm Ayatollah Ali Khamenei.

“Ông ta sẽ phải nhận được sự chấp thuận từ chúng tôi”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News. “Nếu không có sự chấp thuận đó, ông ta sẽ không tồn tại lâu”.

Ông Trump nhiều lần nói rằng ông muốn có tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran. “Chúng tôi không muốn cứ 10 năm lại phải quay lại giải quyết chuyện này”, ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 7/3.

Trước đó, ông Trump cũng nói với CNN rằng ông không phản đối việc Iran có một lãnh đạo tôn giáo. “Điều đó còn tùy thuộc vào người đó là ai. Tôi không có vấn đề với các lãnh đạo tôn giáo. Tôi làm việc với nhiều lãnh đạo tôn giáo và họ rất tuyệt”, ông nói.

Israel không kích dữ dội vào khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.