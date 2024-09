Ông Lưu Đình Thực giữ chức Bí thư thành phố Từ Sơn

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công Hùng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Lưu Đình Thực, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến Thành ủy Từ Sơn công tác; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 4/9.

Trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Từ Sơn Lưu Đình Thực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết, ông Lưu Đình Thực là cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau.

Bà Giang đề nghị ông Lưu Đình Thực trên cương vị công tác mới nhận thức rõ trách nhiệm của mình, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Từ Sơn chung sức, đồng lòng, tạo điều kiện tốt nhất để ông Lưu Đình Thực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Tân Bí thư Thành ủy Từ Sơn Lưu Đình Thực hứa luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Từ Sơn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố.

Cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Lê Hồng Phúc - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ đến giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chúc mừng, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đề nghị, trên cương vị công tác mới, ông Lê Hồng Phúc tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường, cùng với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.