Ông Kim Jong Un lần đầu xuất hiện tại diễn đàn ngoại giao đa phương

  • Chủ nhật, 31/8/2025 14:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chuyến công du Trung Quốc của ông Kim Jong Un được xem là bước đi nhằm củng cố quan hệ Trung - Triều, Nga - Triều, trong bối cảnh 3 nước đều đối mặt với sức ép gia tăng từ phương Tây và các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến có bước đi đầu tiên lên sân khấu ngoại giao đa phương tại Trung Quốc trong tuần này, với kế hoạch dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, mở đường cho khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền cuối năm 2011, ông Kim tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương.

Ông nội của ông, nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il Sung, từng dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh năm 1959.

Quyết định của ông Kim Jong Un tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến thứ 2, cùng với ông Putin và ông Tập Cận Bình, được công bố vài ngày sau khi cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn nối lại ngoại giao với Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh “được ăn cả ngã về không” ở Washington.

Đây sẽ là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên không có hứng thú tham gia kênh ngoại giao với Hàn Quốc hay Mỹ.

Theo truyền thông Nga, ông Kim Jong Un, ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3/9.

Dẫn lời một quan chức Điện Kremlin, tin tức của Nga cho biết ông Kim Jong Un sẽ ngồi bên trái ông Tập Cận Bình, còn ông Putin sẽ ngồi bên phải nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Nếu chọn đi bằng tàu hỏa chuyên dụng, ông Kim sẽ mất khoảng 20 giờ để tới Trung Quốc.

Một số nhà phân tích ở Hàn Quốc cho rằng ông Kim nhiều khả năng sử dụng đoàn tàu màu xanh lá cây đậm của mình hơn là “Chammae-1,” chuyên cơ mà ông đã dùng cho các chuyến đi đường dài trong nước những năm đầu cầm quyền.

Giới chuyên gia cũng đánh giá Triều Tiên dường như chọn chuyến đi của ông Kim Jong Un tới Trung Quốc lần này như một phần trong nỗ lực hàn gắn quan hệ rạn nứt với Bắc Kinh trước khả năng xung đột Nga-Ukraine kết thúc, điều có thể khiến Moskva chuyển trọng tâm về phía Tây.

Giới phân tích cũng cho rằng ông Kim Jong Un có thể đã chọn dự lễ duyệt binh để tận dụng quan hệ ngày càng gần gũi với Trung Quốc nhằm củng cố vị thế mặc cả trước khả năng nối lại đàm phán với Mỹ.

Ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, phân tích chuyến đi của ông Kim Jong Un hàm ý ông muốn coi đây là cơ hội để tiếp tục củng cố đoàn kết Trung-Triều, Nga-Triều và Nga-Trung-Triều nhằm ‘đối phó’ với phương Tây, trong bối cảnh cả 3 nước đều đang chịu các lệnh trừng phạt.

https://www.vietnamplus.vn/nha-lanh-dao-trieu-tien-lan-dau-xuat-hien-tai-dien-dan-ngoai-giao-da-phuong-post1059021.vnp

TTXVN

Kim Jong Un Triều Tiên Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Kim Jong Un Trung Quốc Nga Triều Tiên Trung Quốc Trung-Triều Nga-Triều Nga-Trung-Triều

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

