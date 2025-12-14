Ông hoàng ngôn tình lấn sân làm phim kinh dị

Tin tức “ông hoàng ngôn tình” Nicholas Sparks hợp tác viết sách, làm phim có yếu tố kinh dị với đạo diễn M. Night Shyamalan khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ.

Nổi tiếng với các tác phẩm lãng mạn như Nhật ký, Đoạn đường để nhớ, John yêu dấu, Bản tình ca cuối cùng…, trong những năm qua, ông hoàng ngôn tình Nicholas Sparks có nhiều sách bán chạy với hơn 105 triệu bản bán ra toàn cầu.

Bên cạnh viết lách, ông cũng được biết đến là biên kịch và nhà sản xuất phim “mát tay”. Vì vậy việc ông dấn thân vào phim ảnh không quá xa lạ. Tuy nhiên điều bất ngờ là đây không phải một bộ phim theo phong cách lãng mạn quen thuộc, mà sẽ khai thác khía cạnh kinh dị.

Hợp tác với ông trong dự án mới là M. Night Shyamalan - người cầm trịch những bộ phim nổi tiếng như Trap (Bẫy), The Six Sense (Giác quan thứ sáu), The Village (Ngôi làng).... Sự kết hợp này thoạt nghe có vẻ không tưởng, thế nhưng đang dần được hiện thực hóa.

Đạo diễn M.Night Shyamalan (trái) và ông hoàng ngôn tình Nicholas Sparks gây bất ngờ khi hợp tác cùng nhau trong dự án phim kinh dị-lãng mạn Remain. Ảnh: KUOW.

Sự kết hợp không tưởng

Có tên Remain, dự án được tiết lộ là pha lẫn yếu tố lãng mạn, bí ẩn và siêu nhiên. Ý tưởng ban đầu được Shyamalan đưa ra, sau đó Sparks viết thành tiểu thuyết còn ông đạo diễn với sự tham gia của những sao lớn như Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor...

Về nội dung, cả phim lẫn sách đều kể cùng một câu chuyện: một người đàn ông đau buồn vì cái chết của em gái đã chuyển đến Cape Cod (Massachusetts, Mỹ) sinh sống. Tại đây anh đã gặp được một con người kỳ lạ, rồi sẽ thay đổi đời mình một lần và mãi mãi.

Nói thêm về hai phiên bản, Sparks cho biết đó là “hai anh em sinh đôi giống hệt nhau được nuôi dưỡng bởi những người khác nhau”, ám chỉ một câu chuyện chung nhưng được triển khai bởi những nhãn quan khác nhau.

Theo kế hoạch ban đầu, Shyamalan chỉ xử lý kịch bản mà không đạo diễn. Tuy nhiên cho đến phút cuối ông đã thay đổi. Nói về lý do, nhà làm phim cho biết: “Sau khi thực hiện ba bộ phim phức tạp, đen tối liên tiếp, tôi muốn thực hiện một tác phẩm trong sáng, thuần khiết. Vì vậy mà khi Sparks đến, tôi đã nắm bắt thời cơ”.

Bật mí về sự hợp tác này, cả hai cho biết cơ duyên đến từ một người đại diện quen biết chung và đã đề nghị cả hai gặp nhau. Trong lần chạm mặt, do đã hâm mộ các bộ phim của Shyamalan từ trước nên Sparks nhìn thấy được nhiều điểm chung.

Thêm vào đó với việc có hơn 10 tiểu thuyết đã chuyển thể thành phim, nên nhà văn này cũng không xa lạ với Hollywood. Tuy vậy ở buổi gặp ấy ý tưởng vẫn chưa thành hình, họ chỉ đặt vấn đề và chờ điều gì rồi sẽ xảy ra.

Đánh giá về nhau, cả hai đều dành những lời có cánh. Nhà làm phim Mỹ nhận định: “Làm được những điều như Sparks quả là kỳ tích. Tôi thích cách anh ấy kiến tạo, xây dựng và phát triển cảm xúc của nhân vật trong các cuốn sách - điều tôi đã nhiều lần học hỏi”.

Trong khi với “ông hoàng lãng mạn”, Shyamalan là kiểu đạo diễn “sở hữu những kỹ năng mà tôi thậm chí còn không biết mình cần phải có. Nhiều bộ phim của anh ấy làm tôi choáng ngợp”.

Cuốn sách pha lẫn yếu tố lãng mạn, bí ẩn, kinh dị và siêu nhiên do "ông hoàng ngôn tình" Nicholas Sparks chấp bút từ ý tưởng của M.Night Shyamalan. Ảnh: Barnes & Noble.

Những giao điểm

Trên thực tế, cả hai có “mối lương duyên” đặc biệt từ nhiều năm trước. Ở quãng đầu sự nghiệp, Shyamalan từng được hãng phim đặt vấn đề chuyển thể tiểu thuyết Nhật ký thành kịch bản. Lúc ấy ông vừa kết hôn và sau đó đã biến nó thành Labor of Love. Hãng phim tuy đã chấp thuận nhưng cuối cùng dự án không được sản xuất.

Khi ấy Sparks là một tên tuổi lớn, được giới làm phim săn đón, vì vậy được chuyển thể tác phẩm của ông, theo Shyamalan, là một sự “công nhận” cá nhân. Cũng vì điều này mà 25 năm sau khi được hợp tác với Sparks, nhà làm phim cho biết “tất cả cảm xúc lại như ùa về”.

Để dung hòa hai cá tính lớn, có phần khác biệt nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược, nhiều người sẽ nghĩ hẳn là khó khăn. Vậy nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Sparks chia sẻ: “Có sự kết nối kỳ diệu giữa anh ấy và tôi. Chúng tôi đã trở thành những người bạn rất tốt trong suốt quá trình này. Tôi đã gặp vợ và gia đình anh ấy. Họ là những người cởi mở, tuyệt vời”.

Shyamalan nói thêm tuy mình khai thác khía cạnh siêu nhiên còn Sparks là tình yêu, nhưng bao trùm hơn cả đó là cả hai luôn khao khát kể được câu chuyện bản thân quan tâm cũng như niềm tin vào chính nghệ thuật.

Không dừng ở đó, khi Remain còn trong giai đoạn lên ý tưởng, cả hai đều phải đấu tranh với những định kiến ​​về sáng tạo của mình. Về phía mình, “ông hoàng lãng mạn” cho biết bản thân hiểu rõ người khác thường quy giản mình chỉ viết toàn truyện tình yêu lấy bối cảnh Bắc Carolina, vì vậy đây là cơ hội bản thân đổi mới.

Còn với Shyamalan, sau khi Giác quan thứ sáu đưa ông trở thành hiện tượng ở tuổi đôi mươi, những tác phẩm sau đó đã không thành công được như kỳ vọng. Vì vậy việc vượt qua được cái bóng của bộ phim đó cũng như ám ảnh tâm lý về sự thất bại đã thôi thúc ông thử sức ở một đề tài hoàn toàn khác biệt.

Sparks nói thêm: “Nghe có vẻ sến nhưng nếu ví những lát cắt cuộc đời là từng chương sách, thì dự án này chính xác là chương khiến tôi bất ngờ nhất. Qua đó tôi học được rằng những điều tuyệt vời có thể xảy ra ở chương tiếp theo, ngay cả khi ta không lường được trước”.

Có thể thấy Remain không chỉ là một bộ phim đánh dấu sự trở lại của hai tên tuổi lớn ở hai lĩnh vực, mà còn cho thấy khát khao của họ trong việc đổi mới, mang đến bất ngờ đặc biệt cho khán giả so với vị thế họ đã sở hữu từ trước đến nay.