Những cô nàng 'mean girl' trong văn chương

Isabel Culpeper - Shiver của Maggie Stiefvater: Isabel chính là định nghĩa của một cô nàng xấu tính. Cô nàng rất đẹp nhưng thô lỗ, hống hách và có phần coi thường mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cô cũng đầy tham vọng, quyết đoán, thông minh và rất quan tâm đến mọi người. Cô nàng chính là một trong những nhân vật thực tế nhất và không ngại nói lên suy nghĩ của mình. Trong suốt bộ truyện, Isabel dần nhận ra dễ bị tổn thương không phải là điểm yếu, và mặc dù có thái độ thô lỗ, cô là một nhân vật đáng ngưỡng mộ, sau này trở thành một trong những nhân vật chân thực, mộc mạc và được yêu mến nhất. Nhân vật này khẳng định với tất cả độc giả biết rằng đôi khi không hoàn hảo cũng không sao, và chúng ta không cần phải gánh vác cả thế giới trên vai. Ảnh: Tumblr.