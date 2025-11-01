Những cô nàng 'mean girl' trong văn chương

|
Rebecca de Winter - Rebecca của Daphne du Maurier: Qua lời kể mơ hồ của nhân vật chính nhút nhát trong tiểu thuyết, Rebecca chính là bóng ma quyến rũ len lỏi khắp hành lang dinh thự Manderley. Các nhân vật khác mô tả cô là người nhanh trí, phóng túng và thực sự xấu tính. Bản tính nổi loạn của cô ta đã giáng một đòn trực tiếp, không chỉ vào cái tôi mong manh của Maxim, mà còn vào hiện trạng của thế kỷ 20 trong tiểu thuyết. Cô nàng cũng là đối thủ trực tiếp của bà de Winter, người luôn cố gắng trở thành một người vợ hoàn hảo. Độc giả sẽ luôn đặt câu hỏi liệu Rebecca có phải là nhân vật phản diện thực sự của câu chuyện hay không. Tuy nhiên, khả năng gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng những kẻ chống đối cô, ngay cả từ cõi chết, vẫn là tình tiết đáng chú ý. Ảnh: Shutterstock.
Isabel Culpeper - Shiver của Maggie Stiefvater: Isabel chính là định nghĩa của một cô nàng xấu tính. Cô nàng rất đẹp nhưng thô lỗ, hống hách và có phần coi thường mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cô cũng đầy tham vọng, quyết đoán, thông minh và rất quan tâm đến mọi người. Cô nàng chính là một trong những nhân vật thực tế nhất và không ngại nói lên suy nghĩ của mình. Trong suốt bộ truyện, Isabel dần nhận ra dễ bị tổn thương không phải là điểm yếu, và mặc dù có thái độ thô lỗ, cô là một nhân vật đáng ngưỡng mộ, sau này trở thành một trong những nhân vật chân thực, mộc mạc và được yêu mến nhất. Nhân vật này khẳng định với tất cả độc giả biết rằng đôi khi không hoàn hảo cũng không sao, và chúng ta không cần phải gánh vác cả thế giới trên vai. Ảnh: Tumblr.
Veronica Lodge - Archie Comics của John L. Goldwater: Veronica Lodge trong bộ truyện tranh Archie Comics là hình mẫu điển hình của một cô nàng xấu tính. "Công chúa đặc quyền" của Riverdale thích phá hoại Betty, giăng bẫy Archie và Reggie, phô trương sự giàu có và dĩ nhiên là cả mua sắm. Cô ta kiêu ngạo, tự phụ và lắm chuyện, hội tụ đủ mọi phẩm chất mà chúng ta vừa yêu vừa ghét ở một nhân vật. Ảnh: Stable Diffusion.
Amma Crellin - Sharp Objects của Gillian Flynn: Amma Crellin, 13 tuổi, là thủ lĩnh của một nhóm thiếu niên ngỗ ngược tại thị trấn nhỏ ở Missouri trong tiểu thuyết đầu tay của Flynn, Sharp Objects. Thái độ và tương tác thù địch của cô nàng với chị gái Camille Preaker (và cũng là nhân vật chính của tiểu thuyết) gây ám ảnh cho độc giả. Cô nàng hay trả thù và tàn nhẫn nhưng cũng có tính cách kỳ lạ, phức tạp, khó hiểu và khó đoán. Ảnh: Thrillist.
Caroline Bingley - Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen: Caroline Bingley đáp ứng mọi tiêu chí của một cô nàng "mean girl". Caroline là người bạn giả tạo của Jane Bennet và bỏ rơi Jane khi cô ta muốn. Cô là người ra lệnh và nói với Elizabeth rằng xã hội của cô ấy quá hạn hẹp để gặp được những người phụ nữ thực sự thành đạt và đâm sau lưng bất kỳ người phụ nữ nào cản đường mình trong nỗ lực giành lấy trái tim Darcy. Ảnh: Tumgik.
Scarlett O'Hara - Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell: Katie-Scarlett O'Hara có lẽ là "mean girl" kinh điển nhất. Cô nàng thậm chí không thích những người phụ nữ khác và họ cũng không thích cô, ngoại trừ Melanie Hamilton, người ngưỡng mộ Scarlett. Đây là một nhân vật có tính ích kỷ, thậm chí còn được miêu tả thực dụng, tàn nhẫn và đôi khi vô đạo đức. Scarlett sẵn sàng cho bất kỳ lời nói dối nào và thề thốt lòng trung thành của mình với bất kỳ người đàn ông nào khi cần thiết. Tuy nhiên, các hành động đó lại xuất phát từ ý chí sống phi thường, tình yêu mãnh liệt và trách nhiệm với gia đình. Điều này khiến độc giả khó mà ghét bỏ cô nàng. Ảnh: Country Living Magazine.
Isabella Thorpe - Northanger Abbey của Jane Austen: Isabella Thorpe là cô nàng "mean girl" mà mọi người có thể gặp ở trường, người luôn dành cho bạn tình cảm nồng nhiệt nhưng rồi đột ngột rút lại ưu ái khi bạn vi phạm quy định. Cô ta dành tình bạn của mình cho Catherine Morland ngây thơ, lôi kéo anh trai của Catherine rồi đột nhiên thay đổi thái độ khi nhận được đề nghị tốt hơn. Nhưng sau đó, Isabella lại tức giận khi phát hiện Catherine đã phản bội mình bằng cách kết bạn với Tilney. Isabella được xem là một hình ảnh quen thuộc với tất cả chúng ta trong thời trung học. Ảnh: Britishftv.
Bellatrix Lestrange - Harry Potter của JK Rowling: Bellatrix, người khét tiếng nhất trong số những anh chị em nhà Lestrange, là một Tử thần Thực tử tận tụy và là một trong những tay sai đáng tin cậy nhất của Voldemort. Cô ta chịu trách nhiệm tra tấn vợ chồng Longbottom cũng như cái chết của Dobby và Sirius Black, cùng với những nhân vật quan trọng khác. Bellatrix bị thúc đẩy bởi sự thù hận và lòng trung thành của chính cô ta đối với Voldemort. Bellatrix rất độc ác, tàn nhẫn, và khi bà Weasley hạ gục cô ta, người ta cảm thấy một chiến thắng lớn hơn khi quyết tâm của bà Weasley chế ngự được những ham muốn bệnh hoạn và tàn bạo của Bellatrix. Ảnh: CBR.
