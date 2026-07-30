Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đất rừng ở Phú Quốc

Ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc yêu cầu, tổng rà soát tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trên đảo, xử lý nghiêm sai phạm.

Ngày 30/7, ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh, Công an đặc khu Phú Quốc, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ đội Biên phòng, UBND đặc khu... về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý nhà nước trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc đã điều tra, khám phá 78/103 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 76%; bắt, xử lý 189 đối tượng. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Lực lượng chức năng cũng triệt xóa 11 điểm đánh bạc, 3 điểm mại dâm; phát hiện, khởi tố 83 vụ với 131 đối tượng liên quan đến ma túy. Lực lượng chức năng còn vận hành kênh tiếp nhận phản ánh của du khách, hỗ trợ xử lý 113 trường hợp gặp sự cố đặt phòng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cũng nhìn nhận, vẫn còn một số hạn chế như chất lượng công tác nghiệp vụ chưa đồng đều, tai nạn giao thông tăng, một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc yêu cầu, khẩn trương thống kê, phân loại toàn bộ các trường hợp lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép, đặc biệt các công trình kinh doanh du lịch, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép và các tồn tại trong công tác quản lý đất đai.

"Ai đặt bút ký cấp sai thì phải chịu trách nhiệm. Đất không đủ điều kiện pháp lý mà vẫn cấp phép kinh doanh, cấp điện, nước, phòng cháy, chữa cháy là không thể chấp nhận. Tới đây sẽ rà soát toàn bộ, phát hiện vi phạm sẽ xử lý triệt để", ông Nơi nhấn mạnh.

Thời gian qua, Phú Quốc xử lý nhiều vụ vi phạm về đất đai.

Bí thư đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu, Công an phối hợp chặt chẽ lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm và Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát địa bàn; đẩy mạnh thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động.

Đối với công tác phục vụ nhân dân, ông Nơi yêu cầu, toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng công an thay đổi tư duy làm việc, chủ động đối thoại với người dân, không né tránh tiếp công dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Ông Nơi cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với người dân phải giữ thái độ chuẩn mực, lễ phép, kiên trì vận động, tuyệt đối không có tư tưởng đối đầu với nhân dân, đồng thời cho biết sẽ trực tiếp hoặc giao cán bộ kiểm tra đột xuất các đường dây nóng để đánh giá quy trình tiếp nhận, giải quyết thông tin và thái độ phục vụ của từng đơn vị.

Bí thư đặc khu Phú Quốc kêu gọi các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Phú Quốc trở thành địa bàn phát triển an toàn, văn minh, hiện đại.