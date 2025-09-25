Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Châu Việt Cường nói không liên quan fanpage quảng cáo cá độ

  • Thứ năm, 25/9/2025 11:36 (GMT+7)
Ca sĩ cho biết những trang sử dụng tên mình để dẫn dụ vào nhóm cá độ, hoạt động phi pháp đều là giả mạo.

Trang mạo danh Châu Việt Cường quảng cáo cá độ bóng đá. Ảnh: Facebook

Chiều 25/9, ca sĩ Châu Việt Cường khẳng định mình bị giả mạo tên tuổi trên những fanpage, trang cá nhân quảng cáo cá độ, kèo bóng đá.

"Tôi khẳng định tôi không quảng cáo cờ bạc, cá độ, bất kể ở đâu", ông Châu Việt Cường khẳng định.

Phản hồi của ca sĩ đến sau khi xuất hiện trang trên Facebook, để tên Châu Việt Cường quảng cáo cá độ. Trên tài khoản, phần giới thiệu gắn đường dẫn đến một nhóm Facebook có tên “Giải mã kèo bóng”. Các bài đăng được gắn phần giới thiệu về hội nhóm phi pháp nói trên ở bình luận.

Trang Facebook nói trên, với hơn 32.000 người theo dõi, đăng nhiều đường dẫn đến các nhóm cá độ. Trong khi đó, phần giới thiệu của nhóm “Giải mã kèo bóng” được quảng cáo, giới thiệu liên quan tới website cá độ g***.live.

Chau Viet Cuong ca do anh 1

Nhóm cá độ được quảng cáo.

Gần đây, vấn đề người nổi tiếng quảng cáo cờ bạc trá hình được nhiều người quan tâm. Bắt nguồn từ MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng, gồm các thành viên nổi tiếng một thời như Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy, lồng ghép trang cá độ M***. Những lần các ca sĩ Châu Khải Phong, Phạm Trưởng, Sơn Tùng M-TP xuất hiện ở sự kiện có logo nhà cái phi pháp cũng bị đào lại.

Hiện cơ quan chức năng đã mời các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng và đội ngũ thực hiện MV lên làm việc về vấn đề nêu trên.

