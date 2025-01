Ông Biden lên tiếng

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng nghi phạm vụ tấn công ở New Orleans đã tỏ rõ ý định giết hại nhiều người từ trước đó.

Tại Trại David ở Thurmont, Maryland, ngày 1/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về vụ tấn công ở New Orleans ngày đầu năm mới. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/1 đã lên tiếng về vụ tấn công ở New Orleans khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, theo Hill.

Ông cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát hiện rằng "chỉ vài giờ trước vụ tấn công", nghi phạm đã "đăng video trên mạng xã hội cho thấy người này được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng truyền cảm hứng, bày tỏ mong muốn giết người".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ và tình hình "còn nhiều thay đổi".

Ông khẳng định "cộng đồng tình báo thực thi pháp luật vẫn đang tiếp tục tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ hoặc đồng phạm nào".

Tổng thống Joe Biden cũng cho biết cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra vụ nổ của một chiếc Tesla Cybertruck bên ngoài khách sạn của ông Trump ở Las Vegas và liệu có "bất kỳ mối liên hệ nào có thể có với vụ tấn công ở New Orleans" hay không.

Ông cho biết vẫn chưa có thêm thông tin gì về cuộc điều tra vụ việc này.

"New Orleans là một nơi không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới - một thành phố tràn ngập sự quyến rũ và niềm vui. Rất nhiều người trên khắp thế giới yêu mến New Orleans vì lịch sử, văn hóa và trên hết là con người nơi đây. Tôi biết rằng mặc dù nghi phạm đã gây ra một cuộc tấn công khủng khiếp vào thành phố này, nhưng tinh thần của New Orleans sẽ không bao giờ, không bao giờ bị đánh bại".

FBI trước đó ra thông cáo cho biết đã xác định nghi phạm của vụ đâm xe cố ý khiến 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương tại thành phố New Orleans, là Shamsud Din Jabbar, 42 tuổi và là công dân Mỹ.

FBI xác nhận Jabbar đã lái chiếc xe bán tải hiệu Ford lao vào đám đông đang vui chơi trên Phố Bourbon nổi tiếng của New Orleans vào khoảng 3h15 phút sáng 1/1. Nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ sau khi ra khỏi xe và nổ súng vào cảnh sát - làm hai người bị thương.

Giới chức đã tìm thấy trong chiếc xe gây án, một xe hiệu Ford được thuê lại, của Din Jabbar vũ khí, thuốc nổ và một lá cờ của tổ chức khủng bố IS.

FBI đang xác định các đồng phạm có thể có của Din Jabbar, đồng thời tái khẳng định đây là “hành vi khủng bố” trong ngày đầu năm mới.

Hiện nhiều thành phố và địa phương của Mỹ đã áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường cho các hoạt động công cộng để đề phòng các hành vi tương tự.