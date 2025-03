OneStep - hành trình tiên phong đánh giá và tư vấn phát triển bền vững

Xuất phát từ khoảng trống về tổ chức đánh giá và tư vấn trách nhiệm xã hội, OneStep được thành lập và đồng hành doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững.

Năm 2005, Việt Nam đứng trước bước ngoặt quan trọng. Sau gần thập kỷ mở cửa và hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, đất nước chứng kiến sự bùng nổ của các ngành sản xuất, đặc biệt là dệt may, da giày, điện tử và du lịch. Những nhà máy quy mô lớn được mở ra để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Bắt đầu từ khoảng trống trên thị trường

Cùng với sự phát triển thần tốc của thị trường, thách thức về lao động, môi trường và trách nhiệm xã hội bắt đầu lộ rõ. Không ít doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp FDI, dù sở hữu năng lực sản xuất tốt, vẫn loay hoay trước yêu cầu pháp luật cũng như tiêu chuẩn phức tạp từ khách hàng nước ngoài. Việc thiếu tổ chức địa phương đủ năng lực đánh giá và tư vấn về trách nhiệm xã hội khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi xuất khẩu cũng như duy trì hợp tác các thương hiệu lớn.

Trong bối cảnh đó, ngày 21/3/2005, OneStep được thành lập với sứ mệnh trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quốc tế về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Với tầm nhìn của người sáng lập là ông Nguyễn Châu Á, OneStep không chỉ cung cấp dịch vụ đánh giá, tư vấn và đào tạo, mà còn mang đến hướng đi chiến lược để doanh nghiệp Việt đảm bảo tuân thủ và tận dụng trách nhiệm xã hội như lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Từ doanh nghiệp địa phương đến đối tác của thương hiệu toàn cầu

Sau 20 năm, bên cạnh hoạt động tại Việt Nam, OneStep mở rộng hoạt động ra các nước Đông Nam Á, gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Nằm trong số ít công ty nội địa có thể thực hiện đánh giá trách nhiệm xã hội ở lĩnh vực này, OneStep là đối tác đáng tin cậy của các nhãn hàng toàn cầu như adidas, Fanatics, Hanes, IKEA, Levi’s, New Balance, Nike, On, Patagonia, Smarther and Brandson, Under Armour… và các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như FLA, Higg FEM, SLCP.

Thành công của OneStep đến từ cam kết giữ vững giá trị cốt lõi: Độc lập, khách quan và chính xác. Nhờ khả năng cung cấp đánh giá công tâm và giải pháp thực tiễn, cũng như am hiểu sâu sắc về pháp luật và tiêu chuẩn nhãn hàng, OneStep chinh phục khách hàng khó tính nhất trên thế giới.

Định hướng phát triển bền vững

Bên cạnh đánh giá và tư vấn tuân thủ trách nhiệm xã hội, OneStep mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phát triển bền vững. Công ty đồng hành nhiều doanh nghiệp trong việc áp dụng bộ tiêu chuẩn môi trường, điển hình là xác minh chỉ số Higg FEM - công cụ quan trọng trong việc đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp. Từ năm 2017, OneStep tham gia tư vấn du lịch bền vững cho Oxalis Group, góp phần nâng cao chất lượng ngành du lịch theo hướng phát triển có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Cụ thể, OneStep tư vấn cho Oxalis Adventure trong việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững tại Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Năm 2023, dưới sự tư vấn của OneStep, làng Tân Hóa thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được vinh danh Làng du lịch tốt nhất thế giới do tổ chức UNWTO công nhận với mô hình du lịch bền vững, tuân thủ 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và UNWTO.

Năm 2024, chuyên gia của OneStep được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mời làm giám khảo giải thưởng “100 doanh nghiệp phát triển bền vững”. Đây là minh chứng cho sự công nhận của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức uy tín, với nỗ lực mà công ty đang thực hiện.

Từ công ty tiên phong trong lĩnh vực đánh giá trách nhiệm xã hội, OneStep mở rộng vai trò thành đối tác chiến lược giúp doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững toàn diện. Với tầm nhìn dài hạn và sự cam kết mạnh mẽ, OneStep không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mà còn góp phần tạo nên hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, công bằng và có trách nhiệm hơn tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.