'One Piece' sau 27 năm thống trị ngành công nghiệp anime

Ra mắt năm 1999, anime "One Piece" đã vượt mốc 1.180 tập, tiếp tục mở rộng với các dự án điện ảnh, phim người đóng và phiên bản làm lại.

Ảnh: Toei Animation.

Ngày 20/10/1999, tập đầu tiên của One Piece lên sóng truyền hình Nhật Bản, đưa cuộc phiêu lưu của Monkey D. Luffy và băng hải tặc Mũ Rơm từ trang truyện tranh lên màn ảnh. Sau 27 năm, bộ phim vẫn chưa đi đến hồi kết, đồng thời trở thành một trong những thương hiệu anime có sức sống bền bỉ nhất.

Theo ComicBook, dù đã trải qua nhiều thay đổi về công nghệ hoạt hình, cách kể chuyện và lịch phát hành, One Piece vẫn duy trì vị thế nổi bật trong ngành công nghiệp anime. Thậm chí, những kế hoạch mới của nhà sản xuất cho thấy thương hiệu này còn có thể tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới.

Anime được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Eiichiro Oda, bắt đầu đăng trên tạp chí Weekly Shonen Jump ngày 22/7/1997. Câu chuyện xoay quanh Luffy, chàng trai sở hữu cơ thể có khả năng co giãn như cao su sau khi ăn Trái Ác Quỷ. Luffy cùng những người bạn lên đường tìm kho báu huyền thoại One Piece với ước mơ trở thành Vua Hải Tặc.

Ban đầu, Oda dự định kết thúc câu chuyện trong khoảng 5 năm. Tuy nhiên, thế giới hải tặc ngày càng được mở rộng, với hàng trăm nhân vật, những vùng biển mới và nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Từ một bộ truyện phiêu lưu dành cho thanh thiếu niên, One Piece dần trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng có lượng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo Oricon News, tính đến năm 2026, manga One Piece đã vượt 600 triệu bản phát hành trên toàn cầu. Thành tích này cho thấy sức hút của nguyên tác sau gần ba thập kỷ xuất bản.

Thay đổi lớn sau gần ba thập kỷ

Suốt phần lớn lịch sử phát sóng, One Piece duy trì mô hình ra tập mới hàng tuần, ngoại trừ những đợt gián đoạn. Lịch trình này giúp anime thường xuyên hiện diện trên truyền hình, nhưng cũng đặt ra thách thức khi nội dung phim ngày càng tiến sát diễn biến của truyện tranh.

Năm 2025, Toei Animation thông báo thay đổi cách sản xuất và phát hành từ năm 2026. Thay vì phát sóng gần như quanh năm, anime chuyển sang mô hình hai đợt phát sóng, với khoảng 26 tập mới mỗi năm. Nhà sản xuất Ryuta Koike giải thích quyết định nhằm điều chỉnh nhịp kể chuyện, giúp anime phản ánh tốt hơn nội dung và tiết tấu của manga. Việc cắt giảm số tập cho thấy thay đổi trong chiến lược phát triển một thương hiệu đã tồn tại hơn 25 năm.

Phần Elbaph đưa Luffy và đồng đội tới vùng đất của những người khổng lồ. Ảnh: Toei Animation.

Năm 2026, One Piece trở lại từ tháng 4 với phần Elbaph, đưa băng Mũ Rơm đến vùng đất huyền thoại của những người khổng lồ. Đây là một trong những địa điểm được nhắc tới từ lâu trong truyện, gắn với nhiều bí ẩn quan trọng của thế giới One Piece.

Ngày 27/9, tập 1180 được phát sóng tại Nhật Bản, khép lại đợt phát hành anime trong năm. Nhà sản xuất xác nhận các tập tiếp theo sẽ ra mắt năm 2027, nhưng chưa công bố thời điểm cụ thể.

ComicBook nhận định mô hình mới chưa giải quyết triệt để vấn đề nhịp độ chuyển thể. Theo bài viết, anime vẫn chỉ chuyển thể khoảng 2-3 chương manga mỗi tập, đồng nghĩa thời gian để đi đến kết thúc có thể còn kéo dài hơn trước. Tuy nhiên, việc thay đổi lịch phát hành cho thấy Toei Animation đang chuẩn bị cho chặng đường dài thay vì tìm cách nhanh chóng kết thúc series.

Nhiều dự án mới trong năm 2027

Dù anime truyền hình tạm nghỉ đến năm sau, One Piece vẫn tiếp tục mở rộng thông qua những dự án mới. Trong đó, đáng chú ý là hai phim hoạt hình chiếu rạp đã được công bố, cùng một phiên bản anime làm lại từ đầu.

Theo Oricon News, Toei Animation xác nhận One Piece Film: God Valley sẽ ra rạp tại Nhật Bản vào mùa hè 2027, đúng dịp truyện tranh kỷ niệm 30 năm xuất bản. Phim khai thác sự kiện God Valley, một trong những biến cố quan trọng trong lịch sử thế giới hải tặc do Eiichiro Oda xây dựng.

Dự án điện ảnh tiếp theo, One Piece Film: BAAD, dự kiến ra mắt năm 2029, trùng dịp kỷ niệm 30 năm anime lên sóng. Hai dự án được công bố tại sự kiện One Piece Day hồi tháng 8.

Song song đó, Netflix chuẩn bị phát hành The One Piece, phiên bản anime mới do WIT Studio sản xuất. Khác với series gốc của Toei Animation, dự án này chuyển thể lại câu chuyện từ những chương đầu tiên, sử dụng công nghệ hoạt hình hiện đại và cách kể chuyện được tổ chức lại.

Theo Netflix, mùa đầu gồm 7 tập, tổng thời lượng khoảng 300 phút, chuyển thể khoảng 50 chương manga đầu tiên và kết thúc ở giai đoạn Luffy gặp Sanji tại nhà hàng nổi Baratie. Toàn bộ mùa phim dự kiến ra mắt trong tháng 2/2027.

Việc sản xuất một phiên bản mới trong khi anime gốc vẫn tiếp tục là bước đi đáng chú ý. Với hơn 1.000 tập, series truyền hình hiện tại có thể khiến những khán giả mới e ngại khi bắt đầu theo dõi. The One Piece tạo thêm một lựa chọn tiếp cận câu chuyện từ đầu, trong khi người hâm mộ lâu năm vẫn có thể tiếp tục hành trình cùng phiên bản quen thuộc.

Không chỉ có hoạt hình, One Piece còn được Netflix phát triển thành phim người đóng. Sau hai mùa phát hành, mùa thứ ba mang tên One Piece: The Battle of Alabasta dự kiến lên sóng năm 2027, tiếp tục hành trình của băng Mũ Rơm tại vương quốc sa mạc Alabasta.

Sự hiện diện đồng thời của anime gốc, anime làm lại, phim điện ảnh và phim người đóng cho thấy One Piece đang phát triển thành thương hiệu giải trí đa nền tảng, thay vì chỉ dựa vào một series truyền hình kéo dài hàng thập kỷ.

Sau 27 năm, câu chuyện về Luffy vẫn chưa kết thúc. Anime gốc bước vào giai đoạn phát sóng mới, manga tiếp tục mở rộng những bí ẩn cuối cùng, trong khi các dự án chuyển thể tạo thêm cơ hội đưa thế giới One Piece đến với thế hệ khán giả mới.