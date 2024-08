Omoda C5 và Lynk & Co 06 - màn đối đầu thú vị của 'đồng hương'

Mặc dù đều cùng được định vị ở phân khúc cỡ B và đến từ 2 thương hiệu Trung Quốc, Omoda C5 và Lynk & Co 06 lại mang nhiều điểm khác biệt từ thiết kế đến cảm giác lái.

Từ đầu năm, phân khúc cỡ B của thị trường ôtô Việt đã càng trở nên chật chội hơn khi liên tục có thêm hàng loạt cái tên mới gia nhập, mà gần nhất trong đó là Omoda C5 và Lynk & Co 06.

Điểm chung của Omoda và Lynk & Co là cả 2 đều hướng tới phát triển các mẫu xe theo hướng "quốc tế hóa" chứ không tập trung vào thị trường nội địa. 2 mẫu SUV từ Trung Quốc có những cách khác nhau để tiếp cận đối tượng khách hàng trẻ.

Omoda C5 cá tính, Lynk & Co 06 hiện đại

Đều được định vị ở nhóm SUV cỡ B, số đo của C5 lại nhỉnh hơn so với “đồng hương” ở mọi mặt. Chiều dài của Omoda C5 là 4.500 mm, nhỉnh hơn 150 mm so với Lynk & Co 06. Trong khi đó, khoang cabin của C5 cũng bề thế hơn nhờ chiều cao 1.746 mm, nhỉnh hơn 121 mm so với Lynk & Co 06.

Cả hai đều sở hữu bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch. Tuy nhiên SUV cỡ B của Lynk & Co “ăn điểm” ở khoảng sáng gầm 172 mm, nhỉnh hơn so với Omoda C5 (169 mm). Số đo này phần nào giúp 06 dễ dàng di chuyển dễ dàng hơn ở địa hình có chút gồ ghề hay ngập nước.

Nhìn từ bên ngoài, Omoda C5 thu hút được ánh nhìn của những khách hàng trẻ tuổi hơn nhờ thiết kế cá tính ở đầu xe. Phần lưới tản nhiệt cỡ lớn họa tiết tổ ong, được cách điệu bằng những điểm mạ chrome giúp tạo dấu ấn riêng so với các dòng xe Trung Quốc khác.

Ngoại hình của Lynk & Co lại mang cảm giác hiện đại với lưới tản nhiệt được ốp bởi các nan dọc tương phản, đèn chính được đặt nằm trên nắp ca pô.

Đuôi xe của cả hai mẫu SUV B này đều không mang lại cảm giác phấn khích như nửa thân trên. Điểm chung đều là phần trần bay ở cột C sau đó vuốt ngược về sau. Bù lại, phần ốp sườn của Omoda C5 với dải màu đỏ liên kết với phần phảy màu ở la zăng tao cảm giác thời trang hơn những đường dập chữ Z trên 06.

Nhìn chung với các khách hàng trẻ, Omoda C5 mang lại cảm giác thời trang và hiện đại hơn, trong khi Lynk & Co 06 mang lại cảm giác cao cấp hơn đôi chút.

Nội thất Lynk & Co 06 “ăn điểm”

Nếu ở ngoại thất, Omoda C5 ghi điểm nhờ sự cá tính và thể thao, không gian bên trong cabin của mẫu xe này lại không quá ấn tượng. Yếu tố về trang bị là điểm mạnh ở các dòng xe Trung Quốc, và Lynk & Co 06 đã làm tốt điều này hơn. Bệ trung tâm kiểu “chuyên cơ” trên Lynk & Co 06 tạo sự nổi bật và sang trọng hơn so với Omoda.

Các trang bị tương đồng của cả 2 bao gồm sạc không dây, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, gương chiếu hậu có chức năng sấy, gập điện… Cửa sổ trời toàn cảnh được lắp sẵn trên Lynk & Co 06.

Màn hình giải trí trên 06 có kích thước 12,3 inch, lớn hơn so với Omoda C5 (10,25 inch). Hệ thống âm thanh trên Omoda C5 sở hữu 8 loa Sony, nhiều hơn so với 6 loa ở Lynk & Co 06.

Trải nghiệm khi ngồi thử ở ghế lái có thể cảm nhận rõ Lynk & Co 06 cho cảm giác thoải mái hơn với form ghế ôm thể thao được bọc da cao cấp kết hợp với da Nubuck chắc chắn. Phần ghế lái trên C5 cũng có dáng thể thao và được bọc da nhưng chưa thật sự ôm người và thoải mái như trên 06.

Vì có phần đuôi vuốt về sau nên không gian hàng ghế 2 của C5 và cả 06 đều không rộng rãi so với cảm giác nhìn bên ngoài. Khoảng sáng trần ở hàng ghế sau của Lynk & Co 06 chỉ ở mức đủ dùng người cao 1,8 m. Tuy nhiên, không gian để chân trên Lynk & Co thoải mái hơn, giúp người ngồi sau có độ duỗi, không bị co gối so với C5.

Công nghệ an toàn của Lynk & Co 06 cũng dày đặc hơn đồng hương với camera toàn cảnh 540 độ cho phép quan sát gầm xe ( Omoda C5 là camera 360 độ), 4 radar siêu âm phía sau, hỗ trợ cân bằng điện tử ESP 9.3 và hệ thống chống lật.

Các tính năng như cảnh báo lệch làn đường sẽ chỉ xuất hiện ở Omoda C5 bản cao cấp, trong khi đều được Lynk & Co trang bị đầy đủ, thậm chí có phần “dư thừa” trên mẫu xe 06.

Lynk & Co 06 lái “hay” hơn

Cùng là những mẫu xe được trang bị động cơ tăng áp dung tích 1.5L nhưng Lynk & Co 06 có phần trội hơn về sức mạnh so với Omoda C5. Cụ thể, động cơ trên 06 cung cấp công suất tối đa 191 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 290 Nm trong khi động cơ của Omoda C5 sản sinh công suất tối đa 154,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm.

Với định vị chủ yếu là những mẫu xe đô thị, cả Lynk & Co 06 lẫn Omoda C5 đều mang đến cảm giác lái tương đối thoải mái ở dải tốc độ trung bình thấp. Vô lăng của 2 mẫu SUV vận hành khá nhẹ nhàng đồng thời cung cấp phản ứng chính xác xuống bánh xe.

Hệ thống treo trên Omoda C5 và Lynk & Co 06 hoạt động hiệu quả trong những cú ôm cua, nhưng đồng thời có thể khiến hành khách ở hàng ghế thứ hai cảm thấy không quá dễ chịu.

Khối động cơ tăng áp trang bị trên Lynk & Co 06 và Omoda C5 là yếu tố khiến cho những pha tăng tốc ở cả 2 mẫu xe này trở nên khá ồn ào. Dù vậy, người điều khiển có thể dễ dàng đạt đến dải tốc độ mong muốn khi di chuyển trong đô thị với không quá nhiều lực tác động vào chân ga.

Nhờ hộp số vô cấp CVT, quá trình sang số ở Omoda C5 nhìn chung có phần mượt mà hơn so với Lynk & Co 06 nhưng phải đánh đổi bằng khả năng tăng tốc tương đối điềm đạm. Trong khi đó, hộp số ly hợp kép 7 cấp lại là trang bị giúp Lynk & Co 06 có thể “bốc” hơn khi cần nhanh chóng đẩy tốc độ xe đạt đến mức cao. Điều này khiến Lynk & Co 06 đem lại cảm giác lái thú vị và vui vẻ hơn so với đối thủ đồng hương.

Giá bán sẽ quyết định khả năng cạnh tranh

Nhìn chung, cả Omoda C5 lẫn Lynk & Co 06 đều là những mẫu xe đô thị được định vị chủ yếu nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Lynk & Co 06 sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho những ai yêu thích cảm giác lái thể thao và phấn khích trên một mẫu SUV cỡ B, trong khi Omoda C5 lại mang đến cảm giác vận hành điềm đạm có phần trái ngược với vẻ ngoài trẻ trung và khá hiện đại.

Hiện, Lynk & Co 06 có giá bán 729 triệu đồng, còn Omoda C5 sẽ sớm được công bố mức giá tại Việt Nam ngay trong tháng 8 này. Mức giá bán cảu Omoda C5 sẽ quyết định thành bại của mẫu xe này.

Ở cùng phân khúc SUV cỡ B, Lynk & Co 06 cùng với Omoda C5 đang phải cạnh tranh cùng không ít đối thủ mạnh bao gồm Kia Seltos (599-739 triệu), Hyundai Creta (599-699 triệu) hay Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng).

Tính đến hết tháng 6, Mitsubishi Xforce đang là mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất tại Việt Nam với doanh số 3.890 xe. Toyota Yaris Cross đứng thứ hai với lượng tiêu thụ đạt 3.750 xe, còn Hyundai Creta là mẫu xe bán chạy thứ ba với doanh số 2.814 xe sau 6 tháng.

Dù nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía người dùng trẻ, Omoda C5 trên thực tế không có nhiều ưu điểm về trang bị, công nghệ hay sức mạnh nếu so với các đối thủ trên thị trường. Mức giá của mẫu xe này sẽ phải thực sự hấp dẫn nếu muốn lập tức tạo nên sức hút với khách hàng. Với mức giá đủ cạnh tranh, đây là một mẫu xe đáng thử nghiệm. Bảo hành động cơ 10 năm là cách Omoda cố gắng khẳng định chất lượng của mình đang nhỉnh hơn các thương hiệu Trung Quốc khác.

Đối với Lynk & Co 06, đây là mẫu xe có nhiều điểm nổi bật nhất trong phân khúc, mức giá cũng ở mức hợp lý so với những gì chiếc xe mang lại, nếu không xét tới yếu tố thương hiệu.