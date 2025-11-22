Omega+ đề nghị phát hành sách sau khiếu nại của cán bộ ĐH Mỹ thuật

Liên quan tới khiếu nại về cuốn sách có nhắc tới lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương, Omega+ cùng nhóm tác giả đã phản hồi, kiến nghị NXB thực hiện cấp Giấy phép phát hành cho cuốn sách theo đúng Luật Xuất bản.

Ngày 17/11, tập thể cán bộ Đại học Mỹ thuật gửi khiếu nại, nêu cuốn sách Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương có lập luận về việc Trường Mỹ thuật Đông Dương trực thuộc, cấp dưới của Đại học Đông Dương là sai, cho rằng cuốn sách gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương.

Công ty CP Sách Omega+ Việt Nam vừa có văn bản trả lời Nhà xuất bản (NXB) Thế giới về việc làm rõ một số nội dung cuốn sách.

Cuốn sách "Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương" bị khiếu nại về nội dung, đơn khiếu nại gửi bởi PGS.TS Trang Thanh Hiền - đại diện cho tập thể cán bộ Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Báo Quân đội Nhân Dân.

Theo văn bản phản hồi của Omega+, đơn vị cho rằng: Căn cứ vào Luật Xuất bản, In và Phát hành, dựa trên vai trò và chức năng của hoạt động xuất bản, trên cơ sở ý kiến của các tác giả và các nhà nghiên cứu, trên cơ sở nội dung cuốn sách; Omega+ nhận định cuốn sách thuộc nhóm phổ biến kiến thức, không phải là cuốn sách thuộc thể loại chuyên khảo. Với tính chất phổ biến kiến thức, Omega+ cho rằng cuốn sách đáp ứng đủ tiêu chuẩn để phát hành đến độc giả. Đồng thời, cuốn sách không vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản của Luật Xuất bản, In và Phát hành.

Omega+ cũng ghi rằng: “Trong hoạt động xuất bản, việc tồn tại các quan điểm khác nhau hoặc cách diễn giải khác nhau về cùng một vấn đề hoặc sự kiện là điều bình thường và cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của tri thức. Các ấn phẩm thể hiện những kết quả nghiên cứu và tư liệu, diễn giải khác nhau càng cần được giới thiệu đến công chúng để gợi mở những thảo luận rộng rãi hơn, từ đó khuyến khích những tìm hiểu và nghiên cứu tiếp”.

Bởi đó, Omega+ cho rằng “việc một số cá nhân hoặc tập thể có quan điểm khác với quan điểm của các tác giả không phải là lý do thỏa đáng để ngăn cấm phát hành một ấn phẩm đã được cấp phép xuất bản hợp pháp”.

Công ty CP Sách Omega+ Việt Nam khẳng định đơn vị đã đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu về quy trình, hồ sơ, cho biết tới thời điểm hiện tại chưa có cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nào kết luận cuốn sách không đủ điều kiện cấp giấy phép phát hành.

Đơn vị đề nghị NXB Thế giới xem xét các nội dung trao đổi của các tác giả, ý kiến của các chuyên gia, thực hiện cấp Giấy phép phát hành cho cuốn sách theo đúng quy định Luật Xuất bản.

Cũng trong văn bản trả lời NXB Thế giới, 2 tác giả gồm TS Phạm Long và TS Trần Hậu Yên Thế đã phản hồi về cơ sở khoa học và tư liệu liên quan đến mối quan hệ giữa Trường Mỹ thuật Đông Dương và Đại học Đông Dương. Cụ thể, 2 tác giả cho rằng vấn đề “Trường Mỹ thuật Đông Dương nằm trong hệ thống/cơ cấu của Đại học Đông Dương” là kết quả nghiên cứu dựa trên các tư liệu hành chính, pháp lý.

Trong đó, tác giả nêu “Tờ trình” (Rapport) của Quyền Giám đốc Nha Học chính gửi Toàn quyền Đông Dương đề nghị Toàn quyền xem xét và phê chuẩn Nghị định thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương có ghi “việc thành lập ngôi trường này, trong hệ thống Đại học Đông Dương”. Theo 2 tác giả, tư liệu này nhất quán với nội dung trong sách.

Hai tác giả cũng dẫn thêm một số tư liệu, báo cáo, sách đã in nhằm bảo vệ quan điểm, trong đó có tư liệu văn bằng tốt nghiệp của họa sĩ Tô Ngọc Vân, thể hiện 4 chữ “Đông Pháp Đại Học” (tức “Đại học Đông Dương”). Tác giả cho rằng 4 chữ này thể hiện văn bằng được cấp/bảo chứng bởi Đại học Đông Dương.

Trong văn bản phản hồi, nhóm tác “đón nhận các quan điểm học thuật”, nhưng “kiên quyết phản đối đề nghị ‘dừng phát hành’ dựa trên những nhận định chưa đủ căn cứ, không đúng quy định Luật Xuất bản”.

Tóm tắt vụ việc Cuốn sách Bách niên bách vấn - 100 câu hỏi về lịch sử trường mỹ thuật Đông Dương của TS Trần Hậu Yên Thế và TS Phạm Long, do NXB Thế giới và Omega+ phối hợp xuất bản. Omega+ dự kiến tổ chức Tọa đàm giới thiệu sách chiều ngày 17/11. Ngày 17/11, PGS.TS Trang Thanh Hiền - đại diện cho tập thể cán bộ Đại học Mỹ thuật Việt Nam - đã gửi đơn khiếu nại về nội dung cuốn sách đến Nhà xuất bản (NXB) Thế giới, yêu cầu dừng phát hành cuốn sách, hủy buổi giới thiệu sách. Đơn khiếu nại của tập thể cán bộ Đại học Mỹ thuật Việt Nam - đại diện là PGS.TS Trang Thanh Hiền - nêu cuốn sách có lập luận về việc Trường Mỹ thuật Đông Dương trực thuộc, cấp dưới của Đại học Đông Dương là sai. Các cán bộ, giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho rằng cuốn sách gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương. Đơn khiếu nại nêu cuốn sách "thiếu tính khoa học, nhiều lập luận không được kiểm chứng". Đơn khiếu nại yêu cầu đình chỉ ngay việc phát hành cuốn sách cho đến khi tác giả, đơn vị xuất bản tiến hành rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa và bổ sung các tài liệu chứng minh tính khoa học. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, ông Phạm Trần Long, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Thế giới - đã có công văn gửi công ty Omega+ yêu cầu phối hợp cùng 2 tác giả giải trình, làm rõ nội dung nhà trường nêu ra. Đồng thời, nhà xuất bản Thế giới cũng có công văn báo cáo gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) về sự việc. Cuốn sách đã có giấy phép xuất bản, nhưng chưa có giấy phép phát hành.