NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản với Đại học An Giang

Điểm cốt lõi của Quy chế phối hợp xuất bản là tinh thần phát triển toàn diện, dài hạn, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái gắn chặt chẽ giữa nghiên cứu - đào tạo - xuất bản.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Ngày 9/11, tại tỉnh An Giang, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác. Chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp trong công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị trong giai đoạn mới.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Trung Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh An Giang.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Trọng Lâm khẳng định, xuất bản và giáo dục đại học là hai lĩnh vực then chốt, có mối quan hệ hữu cơ mật thiết trong việc cung cấp và trang bị tri thức cho xã hội. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học An Giang có ý nghĩa thiết thực với cả hai lĩnh vực xuất bản, giáo dục.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh sự phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và trường Đại học An Giang. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc phối hợp cung cấp các ấn phẩm lý luận, chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, cả sách in và sách điện tử, sẽ tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp cận sâu sắc hơn những tư tưởng, lý luận của Đảng và Nhà nước.

Theo Quy chế phối hợp, hai bên sẽ tập trung triển khai các nội dung hợp tác cụ thể như: phối hợp biên soạn, biên tập, xuất bản; phối hợp tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phát hành, quảng bá sách, ấn phẩm của Nhà xuất bản phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Trường; phối hợp tổ chức các hoạt động khoa học; phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện.

Điểm cốt lõi của Quy chế lần này là tinh thần phát triển toàn diện, dài hạn và thực chất, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái gắn chặt chẽ giữa nghiên cứu - đào tạo - xuất bản - lan tỏa tri thức, nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường và hoạt động của Nhà xuất bản trong giai đoạn mới.