Khó định nghĩa Nvidia

Đối với CEO Jensen Huang, câu chuyện của Nvidia không chỉ dừng lại ở phần cứng. "Nvidia là một công ty công nghệ, không phải công ty tiêu dùng hay doanh nghiệp”, Huang nhấn mạnh tại CES 2025. Ý nghĩa thực sự của câu nói này là gì?

Rõ ràng, công ty này muốn người tiêu dùng bỏ ra hàng nghìn USD để sở hữu những GPU đắt đỏ như RTX 50-series, nhưng đồng thời cũng không ngừng tìm cách thuyết phục các doanh nghiệp đầu tư vào chip đào tạo AI của họ.

Nhưng với Nvidia, phần cứng chỉ là bề nổi. Theo cách nói của Huang, Nvidia là một công ty có "nhiều ngón tay trong nhiều chiếc bánh”, mà trong đó, lớp vỏ bánh chính là chip xử lý của họ, còn nhân bánh chính là AI.

“Ảnh hưởng công nghệ của chúng tôi sẽ định hình tương lai của các nền tảng tiêu dùng”, trích lời vị CEO trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí sau bài phát biểu tại CES 2025. Nhưng việc tài trợ cho những thí nghiệm AI khổng lồ đó phụ thuộc vào đâu? Câu trả lời là chip H100, sản phẩm đã đưa Nvidia trở thành gã khổng lồ công nghệ trong 2 năm qua.

Song, cùng lúc đó, các đối thủ như Amazon đang nỗ lực phát triển các giải pháp thay thế để giảm sự phụ thuộc vào Nvidia. Điều gì sẽ xảy ra nếu Nvidia mất vị thế độc quyền?

“Chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng bất cứ nơi đâu họ cần”, Huang nói.

Một trong những chiến lược của Nvidia là phát triển AI đa tác nhân. Đây là các mô hình AI có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp cùng lúc. Công ty cũng giới thiệu một loạt công cụ AI để hỗ trợ doanh nghiệp như trung tâm xử lý AI mới trị giá 3.000 USD tên "Project Digits”.

Theo Nvidia, đây là công cụ dành cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, hoặc sinh viên. Miễn là họ có đủ tiền để mua. CEO Jensen Huang khẳng định rằng sản phẩm này sẽ mở ra “một vũ trụ hoàn toàn mới” cho những ai có khả năng sử dụng.

Bên cạnh phần cứng, Nvidia còn giới thiệu các sáng kiến phần mềm, bao gồm các dự án AI "thế giới nền tảng" (world foundation model). Những mô hình này được thiết kế để huấn luyện trong các môi trường thực tế, từ đó hỗ trợ xe tự hành hoặc robot di chuyển một cách chính xác hơn.

CEO Nvidia giải thích các mô hình "thế giới nền tảng" có thể hiểu các yếu tố vật lý như ma sát, quán tính, lực kéo, sự hiện diện của vật thể, các khái niệm hình học và không gian. “Đây là những điều mà trẻ em biết, nhưng các mô hình ngôn ngữ trước đây lại không hiểu”, ông nói.

Theo Gizmodo, bài phát biểu khai mạc của Huang tại CES 2025 đã thu hút đông đảo người tham dự tại nhà thi đấu Michelob Ultra ở Las Vegas. Phần lớn khán giả đến để tận mắt chứng kiến dòng card RTX 50-series. Phần còn lại cũng muốn xem Nvidia sẽ định hình tương lai như thế nào.

Nhưng khi Huang dành nửa thời gian nói về các khái niệm AI phức tạp hay mô hình “thế giới nền tảng”, đám đông không tỏ ra nhiệt tình bằng lúc ông công bố các sản phẩm phần cứng.

Điều này cho thấy việc truyền tải thông điệp AI không hề dễ dàng, đặc biệt với một công ty được cộng đồng game thủ yêu thích như Nvidia.

Có quá nhiều thảo luận về AI, đến mức chúng ta dễ dàng quên rằng Nvidia vốn đã tham gia cuộc chơi AI từ lâu, trước cả khi ChatGPT xuất hiện. Công nghệ tăng cường hình ảnh bằng AI DLSS của công ty đã có mặt hơn 6 năm qua. Nó ngày càng cải tiến và hiện là một trong những giải pháp tốt nhất, dù bị giới hạn chỉ dành riêng cho card Nvidia.

Giờ đây, Nvidia hứa hẹn sẽ nâng tầm công nghệ này nhờ các mô hình Transformer, tăng gấp 4 lần hiệu suất GPU, miễn là trò chơi hỗ trợ tính năng này. Song, mức giá 2.000 USD của RTX 5090 lại là rào cản lớn cho những game thủ muốn tiếp cận công nghệ đột phá này. Khi được hỏi về các mẫu GPU giá rẻ hơn như RTX 5050 hay 5060, Huang chỉ cười và nói: “Chúng tôi vừa công bố 4 mẫu, giờ bạn lại muốn thêm nữa sao?”.

Theo Gizmodo, tương lai của Nvidia không chỉ xoay quanh card đồ họa hay các sản phẩm phần cứng đắt đỏ. Tại CES, công ty đã trình diễn các ý tưởng về chatbot trong trò chơi, các y tá AI và công cụ tạo âm thanh thông qua AI. Huang giới thiệu một trợ lý ảo luôn hoạt động trên PC, được thiết kế để thay thế các giao diện truyền thống.

CEO Jensen Huang mô tả Nvidia là một “công ty nhỏ” với 32.000 nhân viên trên toàn thế giới, chưa bằng một nửa số nhân sự của Meta. Nhưng chúng ta không thể coi nó là nhỏ nếu xét về tầm ảnh hưởng lên thị trường với các siêu chip đào tạo AI.

Nhờ vị thế độc tôn, Nvidia có ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghệ. Càng nhiều người sử dụng AI, thì càng có nhiều người cần mua GPU dành riêng cho AI, mua phần mềm AI, Gizmodo nhận định.

Nhưng nếu mọi người đều mua chip AI xử lý tại nhà, họ sẽ không phải phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu và chatbot bên ngoài. Khi đó, giống như mọi công ty công nghệ khác, bài toán lớn nhất của Nvidia chỉ còn là tìm cách ứng dụng AI một cách thực tế và hữu ích, thay vì chỉ tập trung vào việc thay thế con người trong công việc.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).