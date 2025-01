Nvidia bán card đồ hoạ yếu ở Trung Quốc

Ngày 7/1, Nvidia vừa chính thức ra mắt dòng GPU RTX 50-series mới tại CES 2025. Sau nhiều tháng đồn đoán, CEO Jensen Huang đã tiết lộ 4 mẫu GPU thuộc dòng RTX 50-series: RTX 5090 với giá 1.999 USD , RTX 5080 giá 999 USD , RTX 5070 Ti giá 749 USD và RTX 5070 giá 549 USD .

Ngoài ra, hãng cũng công bố phiên bản RTX 5090D dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ cấm bán bất kỳ GPU nào có mức TPP (tổng công suất xử lý) vượt quá 4.800 tại Trung Quốc.

RTX 4090 trước đó đã vượt mức này khoảng 10%, do đó Nvidia phải tung ra một phiên bản khác dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Theo Nvidia, RTX 5090D có thông số kỹ thuật gần như giống hệt với phiên bản toàn cầu, bao gồm cả tốc độ xung nhịp cơ bản và tăng tốc.

Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là hiệu suất AI đã bị giảm từ 3.352 AI TOPS trên RTX 5090 xuống còn 2.375 AI TOPS trên RTX 5090D, tức giảm 29%.

Điều này giúp RTX 5090D hoạt động ngay sát giới hạn xuất khẩu của Mỹ, với mức TPP được báo cáo đạt 4.750, chỉ thấp hơn 50 điểm so với mức trần 4.800 mà chính phủ Mỹ đưa ra.

Ngoại trừ hiệu suất AI, hiệu suất đồ họa thuần túy của RTX 5090D nhiều khả năng sẽ không bị ảnh hưởng. Điểm đặc biệt đầu tiên của dòng RTX 5090 là kích thước nhỏ gọn, dù sở hữu hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước.

Thiết kế Founders Edition mới bao gồm 2 quạt kép dạng flow-through, hệ thống tản nhiệt buồng hơi 3D (3D vapor chamber) và bộ nhớ GDDR7 tiên tiến. Tất cả các GPU dòng RTX 50 đều hỗ trợ PCIe Gen 5 và được trang bị cổng DisplayPort 2.1b, giúp xuất hình ảnh ở độ phân giải tối đa 8K với tần số quét 165 Hz.

Chiếc flagship RTX 5090D vẫn được trang bị 32 GB VRAM GDDR7 với băng thông 1.792 GB/s và 21.760 nhân CUDA. Theo The Verge, đây là một cải tiến lớn so với RTX 4090 vốn đã rất mạnh mẽ. Nvidia tuyên bố RTX 5090 sẽ nhanh gấp đôi RTX 4090 nhờ sự hỗ trợ của công nghệ DLSS 4 và kiến trúc Blackwell.

