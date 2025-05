Nvidia đang làm gì ở Trung Quốc?

Theo nguồn tin của Nikkei, Nvidia dự kiến vận chuyển một phiên bản chip AI đặc biệt, được chỉnh sửa cho các khách hàng tại Trung Quốc trong những tháng tới. Đây là động thái mới nhất nhằm duy trì sự hiện diện của công ty tại Trung Quốc.

Con chip mới của Nvidia dự kiến được chỉnh sửa dựa trên dòng chip Hopper, loại bỏ bộ nhớ hiệu năng cao (HBM) – thành phần quan trọng giúp tối ưu tác vụ tính toán đòi hỏi sức mạnh lớn. Thay vào đó, con chip sử dụng bộ nhớ GDDR7, tuân thủ quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ dành cho Trung Quốc.

Nvidia cũng đang phát triển chip Blackwell được thiết kế riêng cho Trung Quốc, dự kiến ra mắt cuối năm nay. Tin đồn cho biết con chip cũng sử dụng bộ nhớ GDDR7 thay vì HBM.

“Dù các sản phẩm H20 không thể phát triển lại và tái sử dụng như lời đồn, chúng tôi vẫn đánh gía các phương án ít ỏi cho thị trường Trung Quốc”, phát ngôn viên của Nvidia cho biết.

Theo Nikkei, thông tin được đại diện Nvidia chia sẻ sau khi tin đồn cho rằng công ty “không còn xuất xưởng” chip Hopper mới. Trả lời phóng viên tại Đài Bắc ngày 17/5, CEO Jensen Huang nhấn mạnh chip Hopper “không thể chỉnh sửa thêm”.

Năm 2024, Nvidia ra mắt chip H20 cho Trung Quốc sau khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thắt chặt xuất khẩu chip AI. Đến ngày 9/4, chính phủ Mỹ yêu cầu công ty xin giấy phép xuất khẩu H20 dựa trên quy định mới.

Theo ước tính, Nvidia sẽ ghi nhận chi phí hoạt động 5,5 tỷ USD trong quý tài chính thứ I/2025 do quy định mới. Theo hồ sơ nội bộ, công ty cho biết bất cứ “mạch tích hợp và các bảng mạch có băng thông bộ nhớ, băng thông kết nối hoặc kết hợp cả 2 ngang bằng với H20” sẽ phải tuân thủ quy định của Mỹ và cần xin giấy phép xuất khẩu.

Dù phải sửa đổi và loại bỏ bộ nhớ HBM, giới phân tích cho rằng chip Nvidia dành cho Trung Quốc vẫn có sức cạnh tranh.

Thời gian gần đây, các công ty Internet lớn như ByteDance, Alibaba và Tencent đã tích trữ lượng chip H20 trị giá hàng tỷ USD trước khi lệnh cấm mới của Mỹ có hiệu lực vào tháng 4.

Trong bối cảnh Mỹ thắt chặt xuất khẩu chip AI, chip nội địa do Huawei phát triển đang ngày càng phổ biến. Các công ty AI hàng đầu Trung Quốc như iFlytek và SenseTime nằm trong danh sách khách hàng sử dụng nền tảng Ascend của Huawei.

CEO Nvidia Jensen Huang từng nhấn mạnh Huawei là “một trong những công ty đáng gờm nhất thế giới” với khả năng gia nhập những thị trường mà các công ty Mỹ không có mặt.

Ngày 13/5, chính quyền Mỹ tung đòn đánh mới vào Huawei, cảnh báo rằng việc sử dụng chip AI của Huawei tại bất kỳ đâu, bởi bất cứ ai cũng có nguy cơ vi phạm quy định.

Trong khi đó, Financial Times đưa tin Nvidia đang tìm cách xây dựng trung tâm nghiên cứu & phát triển tại Thượng Hải. Mục tiêu nhằm đánh giá nhu cầu cụ thể của khách hàng Trung Quốc, nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật để đáp ứng quy định của Mỹ, giúp Nvidia duy trì khả năng cạnh tranh tại đất nước tỷ dân.

"Huawei và các công ty Trung Quốc đang được bảo vệ khỏi đối thủ Mỹ trong thị trường trị giá 50 tỷ USD , và đang tận dụng điều đó để cạnh tranh với công ty Mỹ trên toàn cầu", phát ngôn viên Nvidia nhấn mạnh.

