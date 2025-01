Nvidia chỉ trích chính quyền ông Joe Biden

Nvidia vừa công khai chỉ trích quy định mới từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến xuất khẩu chip AI, có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Bộ quy tắc được Nhà Trắng công bố ngày 13/1, khi hiệu lực sẽ hạn chế lượng chip AI mà các công ty được bán cho khách hàng, quốc gia nếu không có thỏa thuận đặc biệt với chính phủ Mỹ.

Nvidia cho biết các hạn chế của chính quyền ông Biden liên quan đến “việc phổ biến AI” (AI Diffusion) có thể làm chệch hướng “sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế” trên thế giới, gây suy yếu những nỗ lực của chính quyền ông Trump trước đây nhằm tạo ra môi trường phát triển AI thành công.

“Dù được ngụy trang dưới vỏ bọc biện pháp ‘chống Trung Quốc’, những quy tắc này sẽ không góp phần tăng cường an ninh của Mỹ.

Các quy định sẽ kiểm soát công nghệ trên toàn thế giới, bao gồm công nghệ đã xuất hiện rộng rãi trên PC chơi game phổ thông và phần cứng tiêu dùng”, Ned Finkle, Phó chủ tịch phụ trách vấn đề chính phủ của Nvidia, cho biết.

Theo The Verge, chính quyền ông Biden muốn các công nghệ AI hiện đại nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ và 18 đồng minh như Vương quốc Anh, Canada, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... Những quốc gia khác sẽ phải tuân thủ giới hạn nhập khẩu chip AI, bao gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Nga...

“Trong những ngày cuối tại nhiệm, chính quyền ông Biden tìm cách làm suy yếu vị thế dẫn đầu của Mỹ bằng mớ quy định hỗn độn dài hơn 200 trang, được soạn thảo bí mật và không có sự xem xét phù hợp bởi cơ quan lập pháp.

Hành động thái quá này sẽ áp đặt bộ máy quan liêu nhằm kiểm soát cách nước Mỹ thiết kế, tiếp thị chất bán dẫn, máy tính, hệ thống và kể cả phần mềm hàng đầu trên toàn thế giới”, Nvidia cho biết.

Không chỉ hạn chế xuất khẩu chip AI, các quy định còn bao gồm tiêu chuẩn bảo mật nhằm kiểm soát “trọng số” (weight) của các mô hình AI. Đây là thông số quan trọng quyết định khả năng hoạt động, dự đoán của mô hình.

Các công ty vận hành trung tâm dữ liệu như Microsoft, Google có thể xin giấy phép đặc biệt từ chính phủ Mỹ nhằm nới lỏng một số hạn chế, song phải tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật.

“Thay vì giảm thiểu bất cứ mối đe dọa, các quy tắc mới của ông Biden sẽ chỉ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Mỹ trên toàn cầu, phá hoại sự đổi mới giúp Mỹ luôn dẫn đầu”, bài viết của Nvidia nhấn mạnh.

Do chỉ là biện pháp tạm thời, các quy định sẽ không được thực thi trong 120 ngày và chưa hiệu lực hoàn toàn trong một năm. Lễ nhậm chức của ông Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 20/1.

Nvidia nhấn mạnh chính quyền ông Trump nhiệm kỳ đầu đã đặt nền móng cho sức mạnh và thành công hiện tại của Mỹ trong lĩnh vực AI, thúc đẩy môi trường mà ngành công nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh, giành chiến thắng dựa trên năng lực mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Kết thúc thông cáo, Nvidia mong muốn “trở lại những chính sách củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ, thúc đẩy kinh tế và duy trì lợi thế cạnh tranh của chúng tôi trong lĩnh vực AI và hơn thế nữa”.

