Nutren Junior - từ ‘Ngày hội thôi nôi’ đến hành trình dài hạn của trẻ

Không chỉ là một sự kiện dành cho trẻ nhỏ, “Ngày hội thôi nôi” còn phản ánh cách Nutren Junior định hướng đồng hành dài hạn cùng sự phát triển của trẻ em Việt.

Sự kiện “Ngày hội thôi nôi” diễn ra tại Aeon Mall Celadon Tân Phú (TP.HCM) cuối tuần qua đã thu hút sự tham gia của 680 em bé cùng gia đình, đồng thời được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự nhiều nhất Việt Nam.

Trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, nhiều hoạt động trải nghiệm, tư vấn dinh dưỡng và giao lưu dành cho các gia đình trẻ đã được tổ chức xuyên suốt chương trình.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận xác lập Ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự lớn nhất tại Việt Nam cho Nestlé và Con Cưng.

Bên lề sự kiện, ông Zubin Trikha - Trưởng ngành hàng Dinh dưỡng Đặc biệt tại Nestlé Việt Nam - đã có những chia sẻ về lý do Nutren Junior lựa chọn “thôi nôi” làm điểm chạm với phụ huynh, định hướng mới của thương hiệu cũng như hành trình đồng hành cùng cha mẹ Việt trong những năm đầu đời của trẻ.

- Điều gì khiến cột mốc thôi nôi trở nên đặc biệt ý nghĩa trong hành trình phát triển của trẻ, và dịp này phản ánh vai trò của Nutren Junior trong việc đồng hành cùng phụ huynh sau một tuổi như thế nào?

- Ngày thôi nôi không chỉ là lễ kỷ niệm đầu đời, mà còn là biểu tượng cho một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của bé - giai đoạn đặt nền móng toàn diện cho sự tăng trưởng và phát triển lâu dài của trẻ. Nutren Junior nói riêng và Nestlé Việt Nam nói chung mong muốn trở thành bạn đồng hành dinh dưỡng đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh trong hành trình phát triển toàn diện của trẻ sau 1 tuổi.

- Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng, giá trị đặc biệt nào mà Nutren Junior hướng đến cho trẻ em và phụ huynh, đặc biệt thông qua phương pháp phát triển toàn diện và nền tảng B.I.G.?

- Giá trị cốt lõi của Nutren Junior là giúp trẻ phát triển vững vàng ở cả 3 khía cạnh: Tư duy (Brain), đề kháng (Immunity) và thể chất (Growth), thông qua công thức B.I.G được Nestlé Health Science nghiên cứu và không ngừng cải tiến nhằm mang đến nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ sau giai đoạn thôi nôi.

Trong đó, thể chất được tập trung thông qua dinh dưỡng năng lượng cao với 50% đạm Whey (trong tổng lượng đạm), dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, hỗ trợ phát triển chiều cao và cân nặng khỏe mạnh. Đề kháng với synbiotics - kết hợp probiotics (lợi khuẩn) và prebiotics (chất xơ) - giúp trẻ tăng cường hệ tiêu hóa và sức đề kháng tự nhiên. Quan trọng không kém là DHA cùng 29 loại vitamin và khoáng chất hỗ trợ phát triển nhận thức và khả năng tư duy mỗi ngày.

- Thương hiệu hy vọng giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về giai đoạn quan trọng này và thay đổi cách chăm sóc dinh dưỡng như thế nào?

- Chúng tôi nhận thấy, nhiều phụ huynh sẽ yên tâm hơn khi bé sau 1 tuổi đã ăn cùng gia đình. Nhưng thực tế, đây lại là giai đoạn trẻ phát triển rất nhanh về thể chất, đề kháng và tư duy, đồng thời dần hình thành những nền tảng quan trọng cho tương lai.

Vì vậy, theo Nutren Junior, dinh dưỡng sau một tuổi nên được nhìn nhận như một khoản đầu tư dài hạn cho sự phát triển của trẻ, chứ không chỉ là câu chuyện ăn uống hàng ngày. Đây cũng là giai đoạn cần những lựa chọn dinh dưỡng có cơ sở khoa học, thay vì nuôi con theo cách “thử và sai”.

Vì vậy, Nutren Junior hướng đến việc mang đến nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ trên cả 3 khía cạnh: Não bộ, miễn dịch và thể chất.

Cuối cùng, tham vọng của Nutren Junior là chuyển dịch tư duy của phụ huynh từ "làm thế nào để con ăn nhiều hơn?" sang "làm thế nào để xây dựng nền tảng đúng đắn cho sự phát triển và tiềm năng tương lai của con?".

- Thương hiệu có kế hoạch đóng góp như thế nào vào việc nâng cao kiến thức cho phụ huynh, cung cấp hướng dẫn dinh dưỡng từ chuyên gia và thúc đẩy phương pháp phát triển toàn diện cho trẻ em tại Việt Nam?

- Trong tương lai, Nutren Junior muốn tạo ra tác động dài hạn cho thị trường dinh dưỡng trẻ em tại Việt Nam không chỉ thông qua sản phẩm, mà còn bằng việc trở thành người đồng hành đáng tin cậy của phụ huynh trong hành trình nuôi con trong giai đoạn 1-10 tuổi. Thương hiệu hướng đến cách tiếp cận phát triển toàn diện hơn cho trẻ, bao gồm thể chất, miễn dịch, nhận thức, cảm xúc và khả năng thích nghi trong tương lai.

Nhiều phụ huynh Việt đang gặp khó khăn giữa quá nhiều nguồn thông tin dinh dưỡng khác nhau trên mạng. Vì vậy, thương hiệu muốn cung cấp những kiến thức đáng tin cậy, có cơ sở khoa học và được dẫn dắt bởi chuyên gia, giúp cha mẹ tự tin hơn trong hành trình chăm sóc dinh dưỡng cho con.

Trong thời gian tới, Nutren Junior sẽ tăng cường hợp tác với các chuyên gia dinh dưỡng, đơn vị y tế và các nền tảng uy tín như Hello Bacsi, VNVC, cùng các đối tác như Con Cưng, Long Châu Pharmacy và Pharmacity để triển khai thêm các hoạt động tư vấn, workshop, nội dung giáo dục và chương trình cộng đồng dành cho phụ huynh Việt.

Cuối cùng, Nutren Junior hy vọng góp phần xây dựng văn hóa dinh dưỡng nhi khoa có chiều sâu, dựa trên khoa học và mang tính dự phòng tại Việt Nam - trao cho các bậc phụ huynh sự tự tin, kiến thức và hỗ trợ cần thiết để giúp con em họ phát triển khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn trong tương lai.