Nutifood và Cục PTTH&TTĐT đưa thực tiễn vào đào tạo nhân lực số

Nutifood góp phần đưa bài toán doanh nghiệp vào chương trình đào tạo, giúp người làm nội dung nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Sự phát triển của livestream và thương mại trên mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội cho KOL/KOC (người có sức ảnh hưởng/người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) và nhà sáng tạo nội dung. Từ vai trò truyền tải thông điệp, họ ngày càng tham gia sâu hơn vào hành trình người tiêu dùng tìm hiểu, tương tác và lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh khả năng xây dựng nội dung và kết nối cộng đồng, thị trường ngày càng quan tâm đến cá nhân am hiểu sản phẩm, nắm vững quy định quảng cáo, có khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp.

Năng lực toàn diện mở rộng cơ hội nghề nghiệp

Một phiên livestream hay nội dung giới thiệu sản phẩm ngày nay là điểm giao thoa giữa sáng tạo, truyền thông và kinh doanh. Người thực hiện cần hiểu đặc điểm sản phẩm, chuyển hóa thông tin thành nội dung dễ tiếp cận, tương tác phù hợp với người xem và góp phần tạo nên trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung đồng thời cần cập nhật kiến thức liên quan đến quảng cáo, thương mại điện tử, thuế, sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nền tảng kiến thức này giúp họ làm chủ nội dung, nâng cao uy tín cá nhân và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với thương hiệu.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, quy định mới khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên hợp tác với người có ảnh hưởng đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quảng cáo. Trong bối cảnh đó, đào tạo trở thành khoản đầu tư thiết thực cho người làm nghề. Kiến thức pháp luật giúp người làm sáng tạo tự tin hơn khi phát triển nội dung; trải nghiệm thực tế giúp họ hiểu cách doanh nghiệp vận hành; khả năng cân bằng giữa sáng tạo, hiệu quả thương mại và trách nhiệm thông tin tạo nên lợi thế khi tham gia thị trường.

Livestream ngày càng trở thành điểm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và người tiêu dùng.

Ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch hội đồng quản trị Nutifood, cho biết thương mại trên mạng xã hội vừa là kênh kinh doanh, vừa là phương thức kết nối lâu dài giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng.

“Đặc biệt trong ngành thực phẩm dinh dưỡng, nơi niềm tin và chất lượng luôn là yếu tố cốt lõi, chúng tôi tin rằng mọi hoạt động thương mại trên mạng xã hội cần được xây dựng trên nền tảng của tính chính xác, minh bạch và trách nhiệm”, ông Minh chia sẻ.

Đưa bài toán của doanh nghiệp vào chương trình đào tạo

Ngày 24/7, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, trực thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số.

Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, kết hợp ba yếu tố: Định hướng quản lý, chuyên môn đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp.

Nutifood và Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác phát triển nguồn nhân lực truyền thông số.

Trong đó, Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đảm nhận tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng cần thiết để học viên hoạt động chuyên nghiệp trên môi trường số. Với vai trò đối tác doanh nghiệp, Nutifood đưa vào chương trình các bài toán kinh doanh, tình huống điển hình, sản phẩm mẫu và học liệu được phát triển từ kinh nghiệm triển khai thương mại trên mạng xã hội.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm của Nutifood cũng trực tiếp chia sẻ trong một số nội dung đào tạo. Qua đó, học viên được tiếp cận quy trình hợp tác thực tế với thương hiệu, từ tìm hiểu sản phẩm, tiếp nhận đề bài, kiểm chứng thông tin đến phát triển nội dung và xử lý tình huống trong quá trình triển khai.

Cách tiếp cận này giúp người học nâng cao năng lực sáng tạo, tư duy thương mại và trách nhiệm đối với thông tin truyền tải. Sau chương trình, học viên có thể vận dụng kiến thức vào hoạt động livestream, xây dựng nội dung và hợp tác với doanh nghiệp, qua đó củng cố uy tín nghề nghiệp và mở rộng cơ hội làm việc với các thương hiệu.

Chương trình giúp KOL, KOC nâng cao uy tín và phát triển nghề nghiệp bền vững.

Học viên hoàn thành chương trình còn được cấp chứng nhận có sự xác thực của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đồng thời có thể được ghi nhận trên Cổng thông tin KOL quốc gia. Chứng nhận là cơ sở ghi nhận người học đã được trang bị kiến thức nền tảng về quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng và hoạt động trên môi trường số, tạo thêm lợi thế khi xây dựng hồ sơ nghề nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, giá trị của chương trình nằm ở sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị đào tạo và doanh nghiệp, qua đó giúp nội dung giảng dạy đáp ứng cả định hướng quản lý và nhu cầu thực tế của thị trường.

“Sự kết hợp giữa kiến thức quản lý nhà nước với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp sẽ giúp học viên không chỉ ‘học đúng’ mà còn ‘làm đúng’, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường”, ông Hải nhận định.

Sự đồng hành của Nutifood góp phần đưa môi trường doanh nghiệp đến gần hơn với lớp học, giúp học viên tích lũy năng lực có thể ứng dụng ngay sau đào tạo. Xa hơn, chương trình hướng đến phát triển đội ngũ KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng thị trường thương mại trên mạng xã hội và trải nghiệm của người tiêu dùng.