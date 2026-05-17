Nước sông Ka Long dâng cao, bộ đội biên phòng căng mình cứu tài sản giúp dân

Nước sông Ka Long dâng cao, chảy xiết khiến tài sản của người dân có nguy cơ bị cuốn trôi; dân quân, bộ đội biên phòng Quảng Ninh hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 17/5, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết do mưa lớn kéo dài từ đêm 16/5 đến ngày 17/5 khiến nước sông Ka Long dâng cao, gây ngập lụt một số tuyến đường ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đặc biệt, tại khu vực chợ đêm và tuyến đường Tuệ Tĩnh, nước sông Ka Long dâng cao, chảy xiết khiến nhiều tài sản của người dân tại đây có nguy cơ bị cuốn trôi.

Lực lượng dân quân, biên phòng hỗ trợ bà con "chạy lũ" khi nước sông Ka Long dâng cao, chảy xiết.

Để giúp bà con "chạy lũ", cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Móng Cái 2 cùng các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di dời nhiều tài sản và sơ tán các hộ kinh doanh đến nơi an toàn.

Nước lũ trên sông Ka Long dâng cao cũng gây ra tình trạng ngập lụt tại khu vực Trường Tiểu học và THCS Hải Sơn (điểm trường Lục Phủ), xã Hải Sơn.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Lâm trường 42 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu 3), dân quân tự vệ cùng cán bộ xã Hải Sơn triển khai lực lượng hỗ trợ nhà trường di chuyển trang thiết bị, đồ dùng học tập lên tầng 2 nhằm đảm bảo an toàn tài sản phục vụ công tác dạy học.

Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại hàng loạt xã, phường trung tâm của tỉnh Quảng Ninh như Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh...

Đợt mưa này được dự báo tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, tuyến giao thông cùng diện tích lúa, hoa màu ở các khu vực trũng thấp ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh, với độ sâu ngập phổ biến 30-50 cm.

Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở một số khu vực cũng được cảnh báo, đặc biệt tại các công trình giao thông đang thi công, sườn đồi núi và bãi thải hầm lò.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ ngày 17/5 đến ngày 19/5, tỉnh Quảng Ninh sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200 mm.

Trong ngày 17/5, lượng mưa đo được tại khu vực đều đạt trên 100mm, cá biệt tại phường Hồng Hà lên tới 212,2 mm; phường Hạ Long đạt 174,8 mm...