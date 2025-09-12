Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Tổng thống Donald Trump, trong bài phát biểu đầy xúc động, đã tri ân 2.977 nạn nhân vụ khủng bố và cam kết nước Mỹ sẽ “không bao giờ quên”. Ông nói: “Những con quái vật tàn bạo đã tấn công vào biểu tượng của nền văn minh chúng ta. Nhưng tại Virginia, New York và trên bầu trời Pennsylvania, người Mỹ đã không chùn bước. Chúng ta không khuất phục, không lùi bước, và lá cờ Mỹ vĩ đại sẽ không bao giờ ngã xuống”. Ông cũng không quên lồng ghép thông điệp chính trị, chỉ trích nước Mỹ dưới thời người tiền nhiệm và nhấn mạnh nỗ lực của mình nhằm đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”: “Năm ngoái, chúng ta là một đất nước chết. Giờ đây, chúng ta là quốc gia 'hot' nhất trên thế giới”.