Nửa đêm chuyển 'khí cười' cho khách, nam thanh niên bị lực lượng 141 phát hiện

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội), Tổ công tác Y5/141. Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 41 bình "khí cười".

Thanh niên "ship" "khí cười" cho khách lúc nửa đêm bị lực lượng 141 kiểm tra, bắt giữ.

Khoảng 23h30 ngày 22/6, khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Văn Khê, hướng về vòng xuyến Cienco 5, Tổ công tác Y5/141 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tổ công tác phát hiện tại khu vực sàn để chân của xe máy có 4 bình hình trụ gắn van màu đen, nghi chứa "khí cười" N2O.

Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai nhận 4 bình trên là "khí cười" đang trên đường vận chuyển đi giao cho khách.

Nhân thân đối tượng được xác định là Mai Đức Anh, SN 2004, trú tổ dân phố Thắng Lợi 2, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng khai nhận ngoài số bình đang vận chuyển còn cất giấu nhiều bình khí N2O khác tại một lán tôn thuộc khu đất dịch vụ LK31, phường Dương Nội, Hà Nội.

Ngay sau đó, Tổ công tác Y5/141 phối hợp Công an phường Dương Nội kiểm tra địa điểm trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 37 bình nghi chứa "khí cười" N2O cùng chủng loại, đều chưa qua sử dụng.

Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật liên quan cho Công an phường Kiến Hưng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.