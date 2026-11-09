Nửa công ty đi làm muộn vì mưa rét

Cơn mưa lớn đúng giờ cao điểm kèm theo nhiệt độ giảm mạnh khiến nửa nhân sự công ty Quỳnh Nga đến muộn, còn Nguyễn Hòa vừa chen chân trên đường vừa phải xin sếp trễ làm 30 phút.

Sáng 9/11, khi gần đến giờ làm việc là 8h, Quỳnh Nga (sinh năm 2003, phường Cầu Giấy) vẫn chôn chân vì tắc đường ở khu vực gần nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh lúc 8h10, cách công ty ở đường Khuất Duy Tiến khoảng 3 km.

Vừa sốt ruột vì muộn giờ làm, Nga chán nản khi trời mưa chưa ngớt, thời tiết chênh lệch hàng chục độ C so với hôm qua. Đến được chỗ làm lúc 8h20, cô nhận thấy nhiều đồng nghiệp cũng chưa kịp có mặt chấm công.

"Sáng nay có khoảng 10 người, tương đương một nửa nhân sự công ty tôi, đi làm trễ khoảng nửa tiếng. Tiền chuyên cần xem như mất rồi, may mà sếp cũng thông cảm cho mọi người nên không khiển trách", Nga nói với Tri Thức - Znews.

Từ sáng sớm 9/11, không khí lạnh tràn về kèm mưa vừa đến mưa to đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc. Không chỉ Quỳnh Nga, nhiều người dân thủ đô cũng chật vật di chuyển trong mưa lạnh, có người phải mất gấp đôi thời gian thường ngày để đến trường, chỗ làm, thậm chí vẫn muộn giờ dù đã chủ động xuất phát sớm.

Quỳnh Nga muộn làm vì mắc kẹt ở gần nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mưa lạnh, tắc đường

Với quãng đường đi làm khoảng 8 km, Quỳnh Nga thường đi làm vào khoảng 7h30 hàng ngày bằng xe máy. Sáng nay, cô rời nhà sớm hơn 10 phút nhưng vẫn trễ làm.

Vừa chuyển công ty được 1 tháng, đây là lần thứ hai Nga gặp cảnh tắc đường lâu như sáng nay, trước đó là ngày 20/10. Mỗi lần biết không thể kịp chấm công, cô phải nhắn tin xin sếp đi làm muộn và chấp nhận bị trừ chuyên cần.

"Cảm giác vừa bực mình, vừa thấy năng suất làm việc giảm", Nga bày tỏ.

Bên cạnh đó, dù là người thích mùa đông và ngóng không khí lạnh về nhiều ngày nay, Nga cho biết khi thời tiết đột ngột thay đổi, giảm hàng chục độ C như sáng nay, cô dễ bị đau đầu, sổ mũi.

"Lạnh cũng được, nhưng đừng mưa vì đi đường quá cực", Nga nói.

Đường Nguyễn Tuân tắc cả hai chiều vào khoảng 7h30 sáng 9/11. Ảnh: Hà Vũ.

Dậm chân tại chỗ gần 30 phút trên đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) sáng 9/11, Nguyễn Hòa (sinh năm 2000, nhân viên truyền thông) cũng vừa đứng chờ vừa tranh thủ nhắn vào nhóm chat của công ty xin phép đến muộn 30 phút. Vừa mở ứng dụng tin nhắn, cô thấy 4-5 đồng nghiệp khác cũng nói lý do tương tự.

"May mắn, sếp chỉ dặn mọi người cứ đi cẩn thận", cô cho biết.

Công ty khá linh hoạt về giờ giấc, nhưng đây không phải lần đầu Hòa xin đi muộn vì tắc đường. Tuy vậy theo cô, lâu lắm rồi mới gặp cảnh chật vật như sáng nay.

"Trời trở lạnh còn mưa gió, đúng là điều kiện tệ nhất cho những người phải đi làm buổi sáng", cô nói.

Tại tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn, chị Lê Ly (sinh năm 1996, kế toán) nằm trong dòng người đứng chôn chân ở hầm chui Khuất Duy Tiến hơn 30 phút. Chị và con gái rời nhà từ 6h30 nhưng đến 7h30 vẫn chưa tới trường ở Hoàng Mai, Hà Nội.

"Bình thường, tôi đưa con đi học chỉ mất khoảng 20-25 phút nhưng hôm nay cả tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi, ảnh hưởng đến giờ đi làm của tôi nữa", chị chia sẻ.

Tuyến đường Nguyễn Trãi đông đúc mẹ con chị Ly phải khó khăn vượt qua sáng 9/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo chị Ly, từ tối hôm trước, nghe tin không khí lạnh tràn về với nền nhiệt giảm sâu còn 16-23 độ C, chị chủ động soạn sẵn áo ấm cho hai con. Sáng nay khi bước chân ra cửa, chị vẫn thấy ngỡ ngàng trước cái lạnh đầu mùa.

"Nhiệt độ này chưa đến mức rét hay quá khó chịu, chỉ là mưa lớn khiến việc đi lại khó khăn hơn thôi", chị nói.

Sáng 9/11, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Tố Hữu (đoạn qua cầu Mộ Lao), Láng, Nguyễn Ngọc Vũ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Tuân... ghi nhận ùn tắc dài trong giờ cao điểm đi học, đi làm. Nhiều khu vực, người dân phải nhích từng chút trên đường, mưa lớn cũng khiến nhiều người phải đi chậm do giảm tầm nhìn.

Chủ động xin làm online

Trong khi nhiều người chật vật dầm mưa trên đường, anh Hoàng Nam (xã Hoài Đức) ngồi nhà làm việc nhờ chủ động xem dự báo thời tiết từ hôm trước.

"Biết trời mưa còn lạnh, tôi đoán nhiều trục đường sẽ ùn tắc nghiêm trọng. Ngay từ 16h chiều chủ nhật, tôi đã nhắn tin xin sếp cho làm việc từ xa hôm nay. Công ty tạo điều kiện hỗ trợ linh hoạt cho nhân sự nhà xa nên sếp duyệt ngay", anh Nam nói.

Nhiều nhân sự xin làm việc online hoặc đến muộn trong ngày 9/11 vì tắc đường. Ảnh: Trang Nguyễn.

Sáng nay, nhìn đồng nghiệp chụp ảnh dòng người kẹt cứng đăng lên nhóm chat công ty, anh Nam càng thấy quyết định làm online sáng suốt.

"Tôi tiết kiệm được hơn 2 tiếng vật vã ngoài đường, vừa đảm bảo sức khỏe lại không bị trễ deadline", anh chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Hằng (36 tuổi, sống tại khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ) cũng chủ động xin sếp làm từ xa sáng thứ hai từ chiều hôm trước vì ngại cảnh chen chúc, tắc đường. Sáng nay, chị đưa hai con gái đi học ở trường mẫu giáo gần nhà, sau đó thong thả về làm việc.

"Sếp tôi thông cảm cho nhân sự nhà ở xa công ty, có con nhỏ nên không quá khó khăn những hôm mưa gió như thế này", chị nói.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, dự báo từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ sáng sớm 9/11, trời chuyển rét trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, mưa dông có khả năng xuất hiện từ chiều tối và đêm 8/11 đến sáng 9/11. Sau đó, thành phố chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.

Ông Hòa nhận định đây có khả năng là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay, đánh dấu sự chuyển biến từ nền nhiệt cao bất thường sang trạng thái thời tiết lạnh hơn.

Đợt rét dự kiến duy trì đến ngày 11 hoặc 12/11. Tuy nhiên, thời gian kết thúc còn phụ thuộc vào cường độ và diễn biến thực tế của khối không khí lạnh, vì vậy người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo trong những ngày tới.