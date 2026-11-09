Mưa rét bao trùm, người Hà Nội chật vật đi làm sáng đầu tuần

Dù thời tiết chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhóm của ông Công Nghi (phường giảng Võ) vẫn giữ thói quen ra công viên uống nước chè, trò chuyện cùng nhau. "Đợt lạnh đầu mùa năm nay đến muộn và không rét như những năm trước", Ông Nghi nói. Theo ông, thời tiết từ đêm qua mới bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt nhưng chưa gây cảm giác rét buốt như các mùa đông trước.