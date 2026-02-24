Celine giải nghệ

Sau hành trình rực rỡ với tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33, Đỗ Kỳ Duyên (Celine) thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp

Kỳ Duyên (Celine) giã từ sự nghiệp thi đấu khi đang ở đỉnh cao phong độ. Ảnh: One Star Esports.

Đỗ Kỳ Duyên, được người hâm mộ biết đến rộng rãi với cái tên Celine (1S.Celine) trong game Liên Quân Mobile, vừa trải qua một năm thi đấu thành công rực rỡ. Đỉnh cao là tấm huy chương Vàng (HCV) quý giá tại kỳ SEA Games 33 và chức vô địch vòng loại Việt Nam.

Đây không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là niềm tự hào lớn lao của cộng đồng thể thao điện tử nước nhà, khẳng định vị thế của các nữ tuyển thủ Việt trên đấu trường khu vực.

Dù đang ở đỉnh cao phong độ, Celine vừa thông báo tạm dừng thi đấu. Lý do chính được nữ tuyển thủ chia sẻ là tình hình sức khỏe không cho phép cô duy trì cường độ tập luyện khắc nghiệt của một vận động viên chuyên nghiệp.

Qua thăm khám tổng quát sau SEA Games, Celine cho biết mình đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như thiếu máu, huyết áp thấp và sỏi thận.

"Tất cả bệnh nền này khiến mình cần phải có một chế độ sinh hoạt hợp lý hơn thay vì dành quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình máy tính hay điện thoại", cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Bên cạnh lý do sức khỏe, nữ tuyển thủ cũng tiết lộ cô dự định lập gia đình trong năm nay, đồng thời tập trung toàn lực cho công việc kinh doanh quán ăn tại Tây Ninh.

Dù rời xa sàn đấu chuyên nghiệp, Celine khẳng định sẽ không hoàn toàn biến mất khỏi cộng đồng. Cô dự định chuyển hướng sang làm nhà sáng tạo nội dung, sản xuất vlog và duy trì các buổi livestream để giữ kết nối với người hâm mộ.

"Dù không còn là Vie_Kduyen hay 1S.Celine trên poster thi đấu, mình vẫn mong mọi người ủng hộ một Kỳ Duyên đời thường, công chúa đi rừng của các bạn. Mình sẽ cố gắng ra nhiều vlog hơn cũng như tổ chức các buổi livestream", nữ tuyển thủ gửi lời tri ân đến những người đã dành tình yêu cho cô.

Sở hữu tư duy chiến thuật thông minh cùng bản lĩnh vững vàng trong vai trò “đi rừng”, Celine đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ và được ưu ái gọi bằng biệt danh thân mật: “Công chúa đi rừng”.