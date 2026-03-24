Nữ thượng úy 9x tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Nữ cán bộ Đội Pháp chế và Quản lý khoa học (Phòng Tham mưu) Thượng uý Cù Thị Châm Anh (sinh năm 1997) là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2025.

Không xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an, nhưng bằng quyết tâm cá nhân, Thượng úy Châm Anh lựa chọn con đường gắn bó với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường có tính kỷ luật cao để rèn luyện bản thân. Với tôi, được khoác lên mình màu áo Công an là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm rất lớn”, Thượng úy Châm Anh chia sẻ.

Trong công việc chuyên môn, các sáng kiến của Thượng uý Châm Anh tập trung vào việc tối ưu quy trình xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả tham mưu, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Đặc biệt, cô có sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp nhận, xử lý phản ánh - kiến nghị giúp rút ngắn thời gian, giảm tải công việc thủ công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: Tuổi trẻ Công an thủ đô.

Thượng uý Châm Anh vừa xuất sắc trở thành một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Công an Thủ đô năm 2025.

Một số mô hình ứng dụng công nghệ do cô tham gia phát triển đã góp phần hỗ trợ công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Thủ đô, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Trong danh sách 10 gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 của Công an Thủ đô, Thượng úy Cù Thị Châm Anh là nữ cán bộ duy nhất.

Từ những sáng kiến cụ thể, nữ Thượng úy 9X đang góp phần tạo nên sự thay đổi trong cách vận hành của bộ máy hành chính, hướng tới nền quản lý hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: Tuổi trẻ Công an thủ đô.

