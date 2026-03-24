Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Nữ thượng úy 9x tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

  • Thứ ba, 24/3/2026 10:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Là gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

thuong uy anh 1

Nữ cán bộ Đội Pháp chế và Quản lý khoa học (Phòng Tham mưu) Thượng uý Cù Thị Châm Anh (sinh năm 1997) là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2025.

thuong uy anh 2

Không xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an, nhưng bằng quyết tâm cá nhân, Thượng úy Châm Anh lựa chọn con đường gắn bó với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
thuong uy anh 3

"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường có tính kỷ luật cao để rèn luyện bản thân. Với tôi, được khoác lên mình màu áo Công an là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm rất lớn”, Thượng úy Châm Anh chia sẻ.
thuong uy anh 4

Trong công việc chuyên môn, các sáng kiến của Thượng uý Châm Anh tập trung vào việc tối ưu quy trình xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả tham mưu, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.
thuong uy anh 5

Đặc biệt, cô có sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp nhận, xử lý phản ánh - kiến nghị giúp rút ngắn thời gian, giảm tải công việc thủ công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: Tuổi trẻ Công an thủ đô.
thuong uy anh 6

Thượng uý Châm Anh vừa xuất sắc trở thành một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Công an Thủ đô năm 2025.

thuong uy anh 7

Sự bền bỉ, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm giúp nữ Thượng úy từng bước khẳng định năng lực, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp và lãnh đạo đơn vị.

thuong uy anh 8

Một số mô hình ứng dụng công nghệ do cô tham gia phát triển đã góp phần hỗ trợ công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Thủ đô, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
thuong uy anh 9

Trong danh sách 10 gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 của Công an Thủ đô, Thượng úy Cù Thị Châm Anh là nữ cán bộ duy nhất.
thuong uy anh 10

Từ những sáng kiến cụ thể, nữ Thượng úy 9X đang góp phần tạo nên sự thay đổi trong cách vận hành của bộ máy hành chính, hướng tới nền quản lý hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: Tuổi trẻ Công an thủ đô.

https://vtcnews.vn/nu-thuong-uy-9x-tai-sac-la-guong-mat-tre-cong-an-thu-do-tieu-bieu-2025-ar1008623.html

Lệ Thu / VTC News

thượng úy thượng úy công an thủ đô

Đọc tiếp

Khong co tai chinh manh, lam sao de du hoc? hinh anh

Không có tài chính mạnh, làm sao để du học?

4 giờ trước 08:09 24/3/2026

0

Nhiều học sinh Việt Nam có điều kiện kinh tế thấp vẫn tìm được đường ra thế giới nhờ học bổng, các chương trình hỗ trợ tài chính hoặc chiến lược chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý