Nữ Thủ tướng mới của Hàn Quốc trước những phép thử và kỳ vọng

Từ ngày 1/7, Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm bà Han Seong-sook giữ cương vị Thủ tướng của nước này.

Nữ Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook. Ảnh: Yonhap.

Đây là bước đi quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy điều hành của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, đặc biệt khi chính trường Hàn Quốc vừa trải qua nhiều biến động.



Bà Han Seong-sook là Thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung, đồng thời là Thủ tướng thứ 50 của Hàn Quốc và là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử, 20 năm sau bà Han Myeong-sook - người giữ vị trí Thủ tướng vào năm 2006.

Trước mắt, Chính phủ Hàn Quốc vẫn còn hàng loạt bài toán cần giải quyết, từ phục hồi kinh tế, hàn gắn những chia rẽ trong nước đến xử lý các vấn đề an ninh khu vực. Kỳ vọng càng lớn cũng đồng nghĩa với áp lực càng cao đối với tân Thủ tướng Han Seong-sook.

Dấu mốc giao thời

Trong bối cảnh Hàn Quốc vừa trải qua một giai đoạn biến động chính trị kéo dài, việc bà Han Seong-sook chính thức trở thành Thủ tướng có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu một giai đoạn mới của chính trường nước này sau một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với dấu mốc là lệnh thiết quân luật do Tổng thống tiền nhiệm Yoon Suk Yeol ban bố và thu hồi đêm 3/12/2024.

Nếu nhìn một cách đa chiều, có thể nói việc ông Lee Jae Myung bổ nhiệm ông Kim Min-seok làm Thủ tướng Hàn Quốc ngay sau khi nhậm chức Tổng thống chỉ là một lựa chọn mang tính tình thế và sứ mệnh lớn nhất của ông Kim Min-seok là cùng ông Lee và các thành viên chính phủ ổn định nội chính, phục hồi kinh tế, lấy lại vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế… Ở đây, chúng ta thấy trong sứ mệnh của Thủ tướng tiền nhiệm nổi lên từ khóa “phục hồi” và ông Kim đã hoàn thành sứ mệnh, khi đã góp phần quan trọng đưa Hàn Quốc thoát khỏi khủng hoảng chính trị, đưa kinh tế lấy lại đà tăng trưởng và nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên thế giới.

Trong đó, các thành tựu kinh tế gần đây của Hàn Quốc là điều dễ nhận thấy. Theo báo cáo nhanh do Bộ Công nghiệp và Thương mại nước này vừa công bố hôm 1/7, trong tháng 6 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này lần đầu tiên vượt qua mốc 100 tỷ USD , đưa nước này vào vị trí thứ tư trong danh sách các nước đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu tháng, chỉ đứng sau Đức, Trung Quốc và Mỹ. Dấu hiệu khả quan thứ hai là các diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán. Trong thời gian gần đây, chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI của Hàn Quốc liên tục lập những kỷ lục mới, sớm hơn mong đợi và cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung.

Theo các chuyên gia kinh tế, nếu duy trì được tốc độ hiện tại, trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục hồi phục mạnh và phát triển bền vững. Do đó, việc bổ nhiệm thủ tướng mới cho thấy Hàn Quốc đã vượt qua giai đoạn phục hồi và bước vào giai đoạn bứt tốc. Đây cũng chính là sứ mệnh của nữ Thủ tướng Han Seong-sook.

Ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới

Việc lựa chọn một nữ Thủ tướng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và doanh nghiệp còn cho thấy những ưu tiên chiến lược mới của Hàn Quốc trong giai đoạn tới. Ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae Myung đã đặt vấn đề lợi ích quốc gia và phát triển toàn diện, với trọng tâm là kinh tế, lên cấp độ ưu tiên số một. Trong thông điệp quốc gia đầu năm nay, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh mục tiêu biến năm 2026 thành “năm đầu tiên Hàn Quốc trỗi dậy mạnh mẽ”.

Theo ông Lee, Hàn Quốc bắt buộc phải thay đổi kịch bản phát triển từ lối mòn quen thuộc cũ sang một con đường mới thênh thang hơn, để từ đó mở ra một tương lai khác. Sự đổi mới này là sự thay đổi từ mô hình phát triển lấy các doanh nghiệp lớn làm trung tâm sang mô hình lấy tất cả người dân làm trung tâm, thông qua lao động - việc làm, sự khởi nghiệp táo bạo của thanh niên…

Sự đổi mới này cũng bao gồm sự chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững không chỉ dựa vào các sản phẩm mà còn nhờ vào văn hóa. Tiếp đó, vào hôm 8/6, nhân kỷ niệm tròn 1 năm nhậm chức Tổng thống, ông Lee Jae Myung nhấn mạnh khát vọng biến Hàn Quốc thành một đất nước mà không một quốc gia nào có thể thay thế. Đây được coi là phương châm chính của Hàn Quốc trong năm 2026 này và cũng là sứ mệnh chủ yếu của vị nữ Thủ tướng.

Trong một phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Hàn Quốc, bà Han cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia không thể thay thế, khẳng định Chính phủ sẽ đầu tư một cách táo bạo hơn nữa vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp tiên tiến. Vị tân thủ tướng cũng khẳng định sẽ sửa đổi hợp lý những quy chế có thể trở thành rào cản cho sự đổi mới, để những thành quả phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, tạo cơ hội phát triển và nhảy vọt cho thanh niên.

Từ những phát ngôn này, chúng ta có thể thấy sự song trùng trong quan điểm của hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc, đồng thời có thể thấy rõ những ưu tiên chiến lược mà Hàn Quốc sẽ tập trung thúc đẩy. Tuy nhiên, trong lĩnh vực đối ngoại, vẫn còn những phép thử lớn đối với tân Thủ tướng Han Seong-sook, nhất là trong việc vừa duy trì trục hợp tác Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản, vừa xử lý các vấn đề liên Triều.

Rào cản khó vượt

Vấn đề lớn nhất và cũng khó khăn nhất đối với bà Han là việc xử lý mối quan hệ với CHDCND Triều Tiên. Với chính sách ngoại giao thực dụng, coi trọng lợi ích quốc gia, ngoài quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ, quan hệ ba bên Hàn - Mỹ - Nhật, quan hệ song phương Hàn - Nhật, hợp tác với các đối tác chiến lược như châu Âu, ASEAN, Trung Đông - Bắc Phi, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia… Hàn Quốc nêu cao mục tiêu cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

Quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ là điều không cần luận bàn, trong khi quan hệ Hàn - Nhật tiếp tục ấm lên rõ rệt với những hợp tác ngày một chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời, hợp tác với các đối tác chiến lược khác cũng đang mang lại những lợi ích cụ thể. Như vậy, chỉ còn lại bài toán chưa có đáp án là quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Những chính sách hòa hoãn hiện nay của Seoul vẫn đang nhận được sự lạnh nhạt từ Bình Nhưỡng. Trong Hiến pháp mới được sửa đổi tháng 3/2026, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan quan hệ hòa bình, thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về “quan hệ giữa hai quốc gia”. Bên cạnh đó còn là một loạt các động thái khác như “pháo đài hóa” tuyến biên giới giữa hai miền, thử nghiệm tên lửa và các loại vũ khí có sức công phá lớn, kiên định một cách cứng rắn quan điểm của quốc gia sở hữu hạt nhân.

Gần đây nhất là vụ thử pháo phản lực phóng loạt 240mm đã được cải tiến, tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn tấn công mục tiêu đặc biệt và trọng pháo tự hành 155mm, với mục tiêu tấn công là các cơ sở chủ yếu của Hàn Quốc, đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng phát 25/6, gây lo ngại sâu sắc cho Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc tiếp tục duy trì các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản, cùng nhiều đối tác khác, không ngừng nâng cao sức mạnh quân sự… Những động thái mang tính đề phòng lẫn nhau này khiến quan hệ liên Triều không những không được cải thiện, mà còn có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại hơn. Đây sẽ là hòn đá thử vàng đối với vị nữ Thủ tướng Hàn Quốc, đồng thời cũng được coi là một rào cản khó vượt cả trong trung và dài hạn.