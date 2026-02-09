Nữ Thủ tướng đầu tiên đưa Nhật Bản rẽ sang quỹ đạo mới

Người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chính phủ Nhật Bản đã đưa đảng cầm quyền đạt kết quả mạnh nhất trong lịch sử hiện đại.





Tân Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Đảng LDP Sanae Takaichi. Ảnh: Bloomberg

Từ biểu tượng tranh cử đến chiến thắng lịch sử

Theo tờ El Pais, việc Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi - một chính trị gia siêu bảo thủ - trở thành một hiện tượng vượt ra ngoài phạm vi chính trị đã thể hiện rõ tại buổi vận động tranh cử cuối cùng của bà hôm 7/2 tại một công viên ở ngoại ô Tokyo.

Bất chấp giá rét, màn đêm và cơn mưa nhẹ chuyển thành tuyết vào rạng sáng, hàng nghìn người vẫn tụ tập chỉ để được nhìn thấy bà - để có mặt ở đó - với ý thức rằng họ đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử.

Khi Takaichi bước lên sân khấu, đám đông phản ứng dè dặt nhưng chăm chú. Họ vỗ tay vừa phải. Người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chính phủ Nhật Bản sau đó trình bày phương châm của mình: “Làm việc, làm việc, làm việc". Một câu nói hiệu quả mà bà lặp lại trong mọi buổi vận động, gần như trở thành một “meme”. Bà kêu gọi nỗ lực đồng bộ để biến Nhật Bản trở lại thành một “quần đảo hùng mạnh và thịnh vượng”.

Bà đề cập các chủ đề cốt lõi: tăng cường quốc phòng, nâng lương, khuyến khích doanh nghiệp xây nhà máy trong nước, thúc đẩy công nghệ, tự chủ và ngành đất hiếm. Giọng điệu không khoa trương; trái lại, bà nói như thể kế hoạch đã bắt đầu được triển khai. “Chúng ta phải nhanh lên; phải bắt đầu ngay bây giờ”, bà nói.

“Tôi rất ấn tượng”, ông Tomi Takashi, một giáo viên 60 tuổi, chia sẻ sau buổi vận động.

Kết quả bỏ phiếu hôm 8/2 tạo nên một làn sóng ủng hộ chưa từng có. “Cơn sốt Takaichi”, theo cách gọi của Fuji TV, đã đưa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) do bà lãnh đạo đạt kết quả hậu chiến tốt nhất tại Hạ viện - cơ quan quyền lực nhất của Quốc hội Nhật Bản. Điều này đặc biệt đáng chú ý với một đảng đã gần như cầm quyền liên tục từ năm 1955.

Đảng bảo thủ đã tăng số ghế từ 198 lên 316, lần đầu tiên vượt ngưỡng 2/3 - đủ điều kiện đề xuất sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt liên quan đến quốc phòng, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm tại quốc gia mà chủ nghĩa hòa bình được ghi trong Hiến pháp. Cùng với đối tác liên minh là Đảng Đổi mới, LDP nắm tổng cộng 354 ghế.

“Người dân đã trao cho chúng tôi sự ủng hộ to lớn, khẳng định rằng chúng tôi phải thực hiện thay đổi chính sách này bằng mọi giá", bà Takaichi phát biểu ngày 9/2.

Đây là cuộc bầu cử bất thường - ngắn nhất trong lịch sử hiến pháp Nhật Bản (chỉ 16 ngày sau khi giải tán Quốc hội). Thủ tướng Takaichi đã kêu gọi bầu cử ba tháng sau khi nhậm chức, vào thời điểm tín nhiệm đạt đỉnh. Dù đã được Quốc hội phê chuẩn, bà chưa từng được bầu trực tiếp, nên cuộc bầu cử này thực chất là một cuộc trưng cầu ý dân về sự lãnh đạo của bà. Kết quả là sự ủng hộ rõ ràng.

“Vì là phụ nữ, góc nhìn của bà rất khác và điều đó khiến tôi đồng cảm”, cử tri Yumi Oyama, 30 tuổi, nói. Cô chưa từng quan tâm chính trị cho đến khi Takaichi xuất hiện. “Bà là kiểu người bạn có thể tin tưởng giao tiền", cô nói, “Tôi được truyền cảm hứng từ cách bà nói về tương lai đất nước.”

Nhà báo Satoru Ishido nhận định, nói bà Takaichi có “sức hút” thì hơi quá, nhưng thừa nhận bà có “điều gì đó”: sự “tươi mới” và “gần gũi” hơn so với người tiền nhiệm Shigeru Ishiba - người chỉ tại vị một năm sau thất bại bầu cử nặng nề.

Nhân viên làm việc tại điểm kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Sự mới mẻ - và việc là phụ nữ trong một môi trường chính trị vốn do nam giới lớn tuổi chi phối - giúp bà ghi điểm. Bà tự hào chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi đêm và bắt đầu làm việc từ bình minh.

Hình ảnh mới trong một nền chính trị cũ

Takaichi, 64 tuổi, sinh ra tại tỉnh Nara. Không xuất thân từ gia đình chính trị. Mẹ bà là cảnh sát, cha làm việc cho hãng xe hơi. Bà học Đại học Kobe, từng thực tập tại văn phòng một nghị sĩ Dân chủ ở Mỹ, sau đó làm người dẫn chương trình truyền hình. Bà trúng cử Quốc hội năm 1993 và được xem là người kế thừa chính trị của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Bà không nổi tiếng với các chính sách nữ quyền hay quyền thiểu số. Dù từng làm Bộ trưởng Bình đẳng giới, bà phản đối thay đổi luật kế vị ngai vàng và phản đối hôn nhân đồng giới.

Tuy nhiên, bà Takaichi cũng xây dựng hình ảnh đa chiều: thời trẻ từng là tay lái mô-tô và chơi trống trong ban nhạc heavy metal. Bà kết hợp sự mềm mại và cứng rắn, giản dị và biểu diễn. Là người ngưỡng mộ Margaret Thatcher, bà có thể xuất hiện với bộ vest xanh và chuỗi ngọc trai kiểu “Bà đầm thép”, hoặc mặc đồ thể thao đánh trống theo nhạc K-pop cùng Tổng thống Hàn Quốc.

Giáo sư Koichi Nakano cảnh báo Nhật Bản đang dịch chuyển sang cánh hữu. Ông cho rằng kế hoạch cắt thuế tiêu dùng trong khi tăng chi tiêu quốc phòng có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Ngoài ra, Nhật đã cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ theo thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng Takaichi vốn ủng hộ Nhật Bản mạnh tay hơn về quân sự. Bà từng gây tranh cãi khi nói việc Trung Quốc phong tỏa hoặc kiểm soát Đài Loan/Trung Quốc có thể là “mối đe dọa sinh tồn” đối với Nhật. Chính phủ của bà đã phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục và xem xét lại học thuyết chống hạt nhân.

Dù ủng hộ hay phản đối, nhiều cử tri trẻ khẳng định họ quan tâm đến chính trị. Một sinh viên 18 tuổi nói: “Bà ấy nổi tiếng vì năng lượng mạnh mẽ. Và tôi nghe rằng bà làm việc rất chăm chỉ để giải quyết các vấn đề chúng ta đang đối mặt”.