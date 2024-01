Nữ thần tượng bị nghi hẹn hò cầu thủ Lee Kang In

Naeun lộ nhiều bằng chứng cho thấy qua lại với Lee Kang In, cầu thủ kém cô 2 tuổi. Tuy nhiên, phía ca sĩ phủ nhận.

Theo tờ The Fact, Naeun - cựu thành viên nhóm April - có mối quan hệ yêu đương với cầu thủ Lee Kang In từ năm 2023. Nguồn tin nói buổi hẹn hò của họ chủ yếu diễn ra ở nhà riêng và trên ôtô của Naeun, hoặc khi ca sĩ đến thăm ký túc xá của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia.

"Naeun dành thời gian cùng Lee Kang In tại khách sạn của Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc vào ngày 14 và 15/11/2023, trước trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2026", nguồn tin cho biết.

Sau trận Hàn Quốc đánh bại Singapore 5-0, bộ đôi được kể dành thời gian ở nhà Naeun. Một số hình ảnh cho thấy hai người xuất hiện bên ngoài căn hộ của ca sĩ ở Kyunggi-do. "Họ cảnh giác xung quanh và bước rất nhanh ra xe. Tuy nhiên, Lee Kang In đã đi vào cửa hàng tiện lợi", nguồn tin tiếp tục.

Naeun xuất hiện cùng Lee Kang In, làm rộ nghi vấn hẹn hò. Ảnh: The Fact.

Ngoài ra, The Fact còn phát hiện Lee Kang In gặp Naeun sau buổi tập của đội vào ngày 14/11/2023. Nam cầu thủ mặc áo hoodie, đeo kính gọng dày và bước lên xe của Naeun. Điều tương tự xảy ra vào hôm sau. Họ ở bên nhau khoảng 4 tiếng trước khi Lee Kang In trở về phòng khách sạn.

Trước thông tin này, cả Naeun và công ty quản lý của cô, Namoo Actors, đều phủ nhận. Đại diện Namoo Actors nói: "Chúng tôi đã xác nhận với nghệ sĩ của mình. Tuy nhiên, cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè". Công ty nói Naeun muốn xem trận đấu bóng nên đã gặp Lee Kang In để xin vé.

Trong khi đó, công ty quản lý của Lee Kang In từ chối đưa ra bình luận.

Các thành viên April, trong đó có Naeun, tan rã vào năm 2022.

Naeun, tên đầy đủ Lee Naeun, sinh năm 1999, là ca sĩ người Hàn Quốc. Cô từng được biết đến là thực tập sinh của JYP Entertainment, là thành viên dự bị của Sixteen. Sau đó, cô được debut với tư cách thành viên nhóm April. Năm 2022, nhóm tan rã, Naeun có lựa chọn riêng cho sự nghiệp, tuy nhiên chưa bật lên được.

Lee Kang In sinh năm 2001, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Ligue 1 Paris Saint-Germain và Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc.