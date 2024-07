Nữ thần gợi cảm Hàn Quốc khoe ảnh du lịch Đà Nẵng

UEE vừa khoe loạt ảnh du lịch tại Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ tới Việt Nam trong năm nay.

Ngày 17/7, tờ Ten Asia đưa tin nữ ca sĩ UEE đăng loạt ảnh mới lên trang cá nhân với chú thích: "Khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc". Trong ảnh, UEE đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. UEE diện chiếc áo không tay trẻ trung màu be kết hợp váy ngắn cùng màu sắc và chất liệu.

UEE tạo điểm nhấn cho set đồ với đôi tất trắng dài qua cổ chân và giày thể thao màu bạc. Trang phục của nữ ca sĩ kết hợp với mái tóc bob mang đến vẻ ngoài hiện đại, năng động. Trong một số hình ảnh khác, UEE nhẹ nhàng, nữ tính hơn với chiếc váy trắng dáng dài.

Loạt ảnh mới tại Đà Nẵng của UEE. Ảnh: Kim_uieing49.

Theo truyền thông Hàn Quốc, UEE nhận được nhiều lời khen ngợi với ngoại hình nổi bật qua loạt ảnh chụp tại Đà Nẵng. Đặc biệt, chỉ khoảng 4 tháng trước, UEE tới du lịch ở Phú Quốc. Việc ngôi sao Hàn Quốc trở lại Việt Nam sau thời gian ngắn khiến người hâm mộ thích thú đón chào. Dưới bài đăng của UEE, nhiều khán giả Việt gửi lời chúc nữ ca sĩ sẽ có kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái tại Đà Nẵng.

UEE (tên thật Kim Yu Jin, sinh năm 1988) ra mắt trong nhóm nhạc nữ After School vào năm 2009. Ngay từ khi ra mắt cô đã nổi tiếng với vóc dáng gợi cảm và đặc biệt đôi chân đẹp, thường được mệnh danh “cặp đùi mật ong” hoặc “nữ thần gợi cảm”. Sau khi rời nhóm, cô tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Cô được khán giả biết tới qua nhiều bộ phim khác nhau như Queen Seondeok, High Society và My Only One... Dự án gần đây nhất của UEE là Hyo Shim's Independent Life. Sau khi kết thúc bộ phim, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tập thể dục.