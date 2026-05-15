Nữ tài xế tông sập quán nước, kéo lê chủ quán gây tử vong

Người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc lái xe trên Quốc lộ 1, bất ngờ lao thẳng vào quán nước ven đường, kéo lê nữ chủ quán khoảng 10 m, khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Phú, khiến một người thiệt mạng. Tài xế ô tô con gây tai nạn mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h40 ngày 14/5. Thời điểm trên, ôtô con mang BKS 61K - 06965, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ cầu Mỹ Thuận về Mỹ Tho. Đến đoạn qua xã Bình Phú (tỉnh Đồng Tháp), chiếc xe bất ngờ mất lái, lao vào quán nước bên đường.

Lúc này, chủ quán nước đang ngồi phía trước, bị ôtô đâm trúng và kéo lê một đoạn khoảng 10 m.

Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, nữ chủ quán nước tử vong trên đường đến bệnh viện.

Qua xác minh bước đầu, người lái ôtô gây tai nạn trên là bà Gu Gixin (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc). Người bán nước gặp nạn là bà Nguyễn Thị Ngộ (SN 1959, ngụ địa phương).

Ghi nhận tại hiện trường, đầu ôtô hỏng nặng, một phần quán nước bên đường hư hỏng, nhiều vật dụng trong nhà biến dạng, đổ nát.