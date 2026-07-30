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Giáo dục

Nữ sinh Việt giành huy chương vàng giải Tin học văn phòng thế giới

  • Thứ năm, 30/7/2026 15:20 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Nguyễn Mai Chi, sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam, giành huy chương vàng cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới.

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Nguyễn Mai Chi (áo dài trắng) nâng cúp vô địch tại lễ trao giải. Ảnh: IIG Vietnam.

Năm 2026, đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới giải Vô địch Tin học văn phòng thế giới (MOS World Championship - MOSWC 2026) có 6 thí sinh.

Ngày 20/7, theo thông tin từ IIG, thí sinh Nguyễn Mai Chi, sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam, giành huy chương vàng tại nội dung Microsoft Excel 365 Apps.

Thí sinh Nguyễn Đình Bảo, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), giành huy chương đồng ở nội dung Microsoft PowerPoint 365 Apps.

Thí sinh Đỗ Lê Tuấn Kiệt, trường TH - THCS - THPT Thái Bình Dương (Đồng Nai), giành huy chương đồng nội dung Microsoft Excel Office 2019.

Bên cạnh đó, thí sinh Phạm Lê Minh Tâm, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), vào top 9 thế giới ở nội dung Microsoft Word Office 2019.

Thí sinh Phùng Ngọc Uyển My, trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội, lọt top 10 thế giới nội dung Microsoft PowerPoint Office 2019.

MOSWC là cuộc thi lớn nhất thế giới về kỹ năng tin học văn phòng, do Tập đoàn Khảo thí Tin học Certiport (Mỹ) tổ chức lần đầu vào năm 2002. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office.

Các thí sinh tham gia có đội tuổi từ 13 đến 22 với quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, cuộc thi do IIG Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tổ chức từ năm 2010.

Thí sinh sẽ trải qua nhiều vòng thi để đi đến vòng chung kết quốc gia. Sáu em giành giải nhất sẽ tham gia 6 nội dung thi tại vòng chung kết thế giới, gồm nội dung MOS Word 2019, MOS Excel 2019, MOS PowerPoint 2019; MOS Word (365 Apps), MOS Excel (365 Apps), MOS PowerPoint (365 Apps).

Vòng chung kết thế giới MOSWC 2026 được tổ chức tại TP Anaheim (California, Mỹ) từ ngày 26/7 đến ngày 29/7. Mỗi nội dung thi tại vòng chung kết thế giới có duy nhất một bộ huy chương vàng, bạc, đồng, kèm theo phần thưởng bằng tiền mặt tương ứng 8.000 USD, 4.000 USD2.000 USD.

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