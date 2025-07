Nữ sinh Lạng Sơn đánh nhau

Do mâu thuẫn, bức xúc về việc bình luận lời nói trên mạng xã hội, 3 nữ sinh ở Lạng Sơn đã hẹn nhau lên đoạn đường vắng để đánh nhau, gây xôn xao dư luận.

Sự việc được đưa lên mạng xã hội là khoảng chiều 5/7, trong đó có hai video dài độ 1 phút ghi lại cảnh các nữ sinh đánh hội đồng một em học sinh nữ. Hai người nữ còn khá trẻ dùng tay tát liên tiếp vào mặt, dùng chân đạp vào chỗ hiểm của bạn. Sau đó, nạn nhân bị bắt quỳ xin lỗi. Ngoài hai nữ sinh tham gia đánh người, còn nhiều học sinh khác vây xung quanh cổ vũ bạo lực và dùng điện thoại di động quay rồi đưa lên mạng xã hội.

Các nữ sinh đánh nhau trên đồi Văn Vỉ, tỉnh Lạng Sơn (trích từ video đăng trên mạng).

Nhận được tin báo, Công an phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra. Sự việc xô xát, đánh nhau kể trên xảy ra tại khu vực đường Đèo Văn Vỉ, phường Lương Văn Tri. Công an đã xác định được hai nữ sinh đánh bạn là N.H.T, sinh năm 2008 và H.T.M.L, sinh năm 2007; cả hai đều cùng trú tại phường Lương Văn Tri đã dùng tay chân tác động đối với N.P.L, sinh năm 2009. Nguyên nhân do lời nói trên mạng xã hội, dẫn đến các em hẹn nhau đến khu vực vắng để giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng chức năng địa phương đã gọi hỏi, tiến hành điều tra, xử lý những người liên quan.

Công an Lạng Sơn cảnh báo, những người tham gia đánh nhau đều trong độ tuổi trẻ vị thành niên, chịu sự tác động của nhiều yếu tố (mạng xã hội, phim ảnh bạo lực...) có các hành vi thiếu suy nghĩ, dẫn tới sự việc không đáng có. Đề nghị nhà trường, phụ huynh học sinh cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trẻ cũng như kịp thời báo thông tin để cơ quan Công an chủ động xử lý, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.