Nụ hôn gây sốt của Rosé

Ngày 18/10, Rosé (BLACKPINK) chính thức phát hành MV APT. Sản phẩm âm nhạc gây chú ý khi có sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop Bruno Mars. Đây là sản phẩm solo đầu tiên của Rosé sau khi ký hợp đồng cá nhân với The Black Label.

Ý tưởng MV xoay quanh một cô gái muốn tỏ tình với người mình yêu thông qua trò chơi uống rượu của Hàn Quốc. Phần hình ảnh gây thích thú với tông màu hồng chủ đạo, cùng những hiệu ứng hoạt hình bắt mắt.

Rosé và Bruno Mars hoá thân thành những ngôi sao nhạc rock và cùng nhau trình diễn vui vẻ. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất MV là Rosé hôn má Bruno Mars. Hành động của nữ thần tượng Kpop khiến nam ca sĩ bất ngờ và bật cười.

Thuộc thể loại pop-punk, giai điệu APT khá vui nhộn, bắt tai. Phần lời của ca khúc cũng được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Rosé là thành viên thứ 3 của BLACKPINK tung sản phẩm solo kể từ khi rời YG. 3 giờ sau khi APT được tung ra, MV đã thu hút gần 3 triệu lượt xem trên YouTube cùng hàng trăm nghìn bình luận. Ngoài ra, sản phẩm mới của Rosé cũng leo lên hạng 64 của trang nghe nhạc Hàn Quốc Melon. Đây là thành tích tốt với một ca khúc có phần lời toàn bằng tiếng Anh như APT.

Trên các trang mạng xã hội, sản phẩm kết hợp của Rosé và Bruno Mars trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến khen ngợi ca khúc mới của nữ thần tượng mang màu sắc mới lạ, “lột xác” so với những gì cô thể hiện trước đó.

Ngoài MV, phần âm nhạc của APT được nhận xét tích cực. “Giai điệu vui vẻ, bắt tai. Tôi đã bị thu hút ngay từ lần đầu nghe”, “Chưa từng thấy màu sắc này của Rosé trước đây”, “Tôi không ngừng mỉm cười khi xem MV mới của Rosé. Sự kết hợp của cô ấy với Bruno cảm giác rất vui nhộn và tự nhiên”... là một số bình luận của khán giả.

