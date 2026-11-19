Charli D'Amelio, người được mệnh danh "nữ hoàng TikTok", mới đây chia sẻ lý do khiến cô không còn liên lạc với cha mẹ và chị gái.

Charli nổi tiếng từ năm 15 tuổi và trở thành người kiếm thu nhập chính cho gia đình. Ảnh: charlidamelio/Instagram.

Năm 2019, chỉ với vài giây trước camera và một điệu nhảy gây sốt, Charli D'Amelio (sinh năm 2004) nổi lên thành hiện tượng mạng xã hội. Chỉ với một video duy nhất, thiếu niên 15 tuổi trở thành "nữ hoàng TikTok", biến tên của mình thành thương hiệu và cuộc sống cá nhân thành một màn trình diễn.

Charli là nhà sáng tạo nội dung đầu tiên đạt mốc 50 triệu người theo dõi trên nền tảng và sau đó là 100 triệu người.

7 năm sau, cuộc sống của cô rất khác. Theo El País, cô gái 22 tuổi đã nắm quyền kiểm soát sự nghiệp của mình, buộc bản thân phải sống chậm lại và kết nối lại với chính mình. Hiện D'Amelio có hơn 160 triệu người theo dõi trên TikTok.

Điều gây chú ý là ngôi sao mạng này giờ đây giữ khoảng cách với gia đình - những người thân đã tận dụng sự nổi lên nhanh chóng của cô trên TikTok để xây dựng đế chế mang tên D'Amelio.

Gánh vác cả gia đình

Charli truyền cảm hứng cho cả một thế hệ tin rằng sự hiện diện trên mạng xã hội có thể trở thành sự nghiệp. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau ống kính, cô gái phải đối diện những góc khuất và đấu tranh trong một cuộc chiến cá nhân.

Trước khi trở thành ngôi sao mạng xã hội, Charli là thiếu niên có cuộc sống bình thường, xoay quanh trường học và các lớp vũ đạo. "Cuộc sống của tôi trước khi đến với TikTok rất bình thường", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post năm 2020.

Cô đăng video đầu tiên vào ngày 30/3/2019 mà không hề có kỳ vọng gì. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng ngoài bạn bè, sẽ có ai xem video của mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vài tháng sau đó.

Chỉ ít phút sau một clip nhảy theo trend được đẩy lên xu hướng, số người theo dõi Charli đã tăng lên 2.000. "Tôi không biết phải làm thế nào. Không có cẩm nang hướng dẫn nào dành cho một người nổi tiếng bất ngờ trên một ứng dụng", cô chia sẻ.

Khi số người theo dõi liên tục tăng vọt lên mốc 100.000, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết bản thân có gì khác biệt đến mức nội dung của mình lại lan truyền mạnh mẽ đến thế.

Sự nổi tiếng của Charli nhanh chóng được tận dụng. Chị gái cô, Dixie (sinh năm 2001), dựa vào sự nổi tiếng của em để lập một kênh TikTok. Đó là khởi đầu của đế chế D'Amelio.

"Nếu không có gia đình cùng làm điều này, trải nghiệm của tôi sẽ rất khác. Tôi nghĩ trải qua chuyện này một mình sẽ phức tạp hơn nhiều và tôi không nghĩ mình có thể làm được như bây giờ", cô nói với tạp chí Variety.

Danh tiếng đến với Charli một cách chóng mặt và buộc cô phải thay đổi mạnh mẽ. Năm 16 tuổi, cô bỏ học trung học và chuyển sang học tại nhà để thích nghi với hoàn cảnh mới. Không lâu sau, cô hoàn toàn từ bỏ việc học sau khi nhận ra rằng mạng xã hội đã trở thành công việc toàn thời gian của mình. Hơn thế nữa, nguồn thu nhập từ nó không chỉ cho riêng cô mà là cho cả gia đình.

Chị gái của Charli cũng nổi lên nhờ danh tiếng của em gái. Ảnh: Hulu.

Các hợp đồng quảng cáo nối tiếp, và việc hợp tác với các ngôi sao khác trở nên thường xuyên trên tài khoản TikTok của cô. Cô thậm chí còn hợp tác với Jennifer Lopez. Các hãng thu âm thậm chí thuê cô để quảng bá, hy vọng các bài hát sẽ viral thông qua điệu nhảy của cô.

Mọi thứ dường như diễn ra hoàn hảo khi gia đình này nhận được dự án tham vọng nhất từ ​​trước đến nay - biến cuộc sống của họ thành một loạt phim tài liệu trên Disney+. Ngày 3/9/2021, The D'Amelio Show - loạt phim thực tế theo dõi cuộc sống hàng ngày của gia đình và kéo dài hai mùa - ra mắt.

Thời điểm đó, góc khuất ít hào nhoáng trong cuộc sống của ngôi sao TikTok được hé lộ, bao gồm tác động của mạng xã hội lên sức khỏe tinh thần và gánh nặng vô hình khi Charli phải chịu trách nhiệm chu cấp cho gia đình.

"Tôi cảm thấy mọi thứ ngày càng khó khăn hơn. Đó là lý do tôi không ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện với ai cả", cô chia sẻ trong chương trình.

Rạn nứt

Câu chuyện của Charli D'Amelio là một ví dụ rõ ràng về những cạm bẫy của việc nổi tiếng sớm trên mạng xã hội. Ở tuổi 17, cô đã phải gánh vác những trách nhiệm vượt xa hầu hết thiếu niên khác.

"Tôi luôn là người trẻ nhất trong mọi căn phòng mình bước vào. Tôi được bao quanh bởi những người giỏi nhất trong ngành, những người lẽ ra phải hướng dẫn và giúp đỡ tôi. Nhưng con người vốn ích kỷ, và đó là thực tế đáng buồn", Charli chia sẻ vào tháng 10 khi xuất hiện trên bìa tạp chí The Hollywood Reporter, nơi cô suy ngẫm về cuộc đời mình.

Mối quan hệ gia đình D'Amelio rạn vỡ do vấn đề tài chính. Ảnh: Variety.

Cuộc phỏng vấn cũng làm rõ sự rạn nứt trong gia đình D'Amelio và Charli đang tự vạch ra con đường riêng của mình.

Bài báo viết rằng ở tuổi 22, Charli tách biệt về mặt nghề nghiệp và tài chính khỏi gia đình mà cô đã cùng xây dựng sự nghiệp của mình. Trong nhiều năm, Charli và bố mẹ cô, Marc và Heidi D'Amelio, cùng chị gái Dixie dường như không thể tách rời.

Charli luôn là tâm điểm chú ý, là động lực của một đế chế - bao gồm hợp tác thương hiệu, các dự án truyền thông, một dòng sản phẩm quần áo và nhiều hơn nữa - tất cả đều được xây dựng trên hình ảnh một gia đình gắn bó.

"Tôi đang tìm hiểu xem mình muốn trở thành người như thế nào. Điều đó khiến tôi thực sự hào hứng", cô nói với tờ The Hollywood Reporter.

Có nhiều đồn đoán rằng nguồn gốc chính của rạn nứt gia đình xuất phát từ những lo ngại về cách cha mẹ Charli quản lý tài chính của con gái.

Một bài báo được đăng tải trên trang tin tức về người nổi tiếng DeuxMoi cho rằng "hàng triệu USD đã được chuyển ra khỏi các tài khoản được lập ra trong những năm sự nghiệp của cô do cha mẹ quản lý". Cha cô đã phủ nhận những cáo buộc này.

Hơn một năm qua, các thành viên gia đình D'Amelio không xuất hiện cùng nhau. Họ không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội, việc liên lạc được cho là diễn ra thông qua luật sư. People đưa tin Charli đã cắt đứt quan hệ với thương hiệu bỏng ngô của gia đình mình, Be Happy Snacks, vào tháng 6 năm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast Feeding Starving Celebrities hồi tháng 9, Charli ám chỉ rằng tiền bạc thực sự là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ gia đình, mặc dù cô từ chối nói rõ hơn.

Khi người dẫn chương trình Quen Blackwell hỏi Charli đã kiếm được bao nhiêu tiền trong những năm qua thông qua các công việc kinh doanh và hợp tác thương mại, cô trả lời: "Tôi cũng muốn biết lắm".

Theo Forbes, hiện tại "nữ hoàng TikTok" kiếm được khoảng 18 triệu USD mỗi năm.

Cô cũng đề cập đến tranh chấp gia đình trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter: "Tôi sẽ không nói rằng họ đã lấy trộm tiền của tôi". Nói về sự xa cách với chị gái Dixie, Charli bộc bạch vẫn sẽ yêu thương chị đến hết đời, nhưng có những lúc cô phải tự tìm hiểu mọi chuyện.

Thời gian rời xa gia đình, xa sự nổi tiếng và tách khỏi sự soi mói liên tục của mạng xã hội đã cho cô cơ hội để hiểu rõ bản thân mình hơn bao giờ hết.

Việc chia ly về mặt tình cảm và tài chính với gia đình cũng buộc Charli phải chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân. Cô cho biết chỉ thực sự tìm hiểu và quản lý tiền bạc từ năm 21 tuổi.

"Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ từ năm 15 tuổi, vì vậy tôi xứng đáng có được những thành quả nhất định", cô nhấn mạnh.