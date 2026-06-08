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Pháp luật

Nữ giám đốc công ty cây cảnh trốn thuế hơn 3 tỷ đồng

  • Thứ hai, 8/6/2026 18:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ giám đốc doanh nghiệp tại Ninh Bình đã mua bán, sử dụng 60 hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng để trốn thuế trên 3 tỷ đồng.

Ngô Thị Hà (áo trắng) và Nguyễn Văn Viện tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 8/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (SN 1959) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Theo cơ quan công an, Lực là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty cổ phần dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH cây xanh Phương Uyên, có địa chỉ tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lực đã mua, sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ trên 40 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 3 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 500 triệu đồng.

Hai bị can gồm: Nguyễn Văn Viện (SN 1984), Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM&DV cây cảnh Điền Xá; Ngô Thị Hà (SN 1984), Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH DVTM cây xanh Đức Mạnh, đều có địa chỉ kinh doanh tại phường Vị Khê.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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https://tienphong.vn/nu-giam-doc-cong-ty-cay-canh-bi-khoi-to-vi-tron-thue-hon-3-ty-dong-post1849791.tpo

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh/Tiền Phong

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