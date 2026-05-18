Nữ giám đốc bị đối tác và đồng bọn đánh, đưa lên ôtô

Đồng bọn điều khiển ôtô ra trước cửa quán cà phê chờ sẵn, còn Toàn, Hậu, bị cáo Tuyên kéo tay nữ giám đốc đẩy lên xe. Người phụ nữ phản ứng, chống cự liền bị đấm liên tiếp vào đầu.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giang Văn Tuyên (SN 1987, trú ở xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) mức án 15 năm tù về tội "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án là một nữ giám đốc.

Theo cáo buộc, tháng 7/2024, chị Nguyễn Thị Minh N (SN 1990, giám đốc một công ty xây dựng) cùng ông Hách (hiện chưa xác định được nhân thân) góp tiền mua căn nhà trên phố Quang Trung, Hà Nội với giá 8 tỷ đồng .

Do mảnh đất đang được chủ nhà thế chấp ngân hàng, chị N cùng ông Hách góp tiền để tất toán khoản vay trên nhằm rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra khỏi ngân hàng.

Giang Văn Tuyên bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khi đó, nữ giám đốc góp 500 triệu đồng, còn lại là tiền của ông Hách. Sau khi rút được "sổ đỏ" ra khỏi ngân hàng, chị N đã làm xong thủ tục chuyển tên chủ sở hữu thửa đất sang tên mình.

Sau đó, ông Hách muốn thu tiền vốn và giới thiệu Nguyễn Đức Toàn (SN 1989) là người sẽ lấy lại phần góp vốn của ông Hách trong thửa đất trên với số tiền 10 tỷ đồng . Theo thỏa thuận giữa 3 người, Toàn sẽ trả cho ông Hách 10 tỷ đồng và giữ "sổ đỏ".

Đến đầu tháng 10/2024, chị N mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để thế chấp ngân hàng và hẹn sau khi được giải ngân sẽ trả Toàn số tiền khoảng 11 tỷ đồng đã nợ trước đó (do giá trị thửa đất tăng).

Tuy nhiên, sau khi được ngân hàng giải ngân, chị N không trả tiền cho Toàn. Biết tin chị N được ngân hàng giải ngân khoảng 9,8 tỷ đồng nhưng không trả tiền như đã hứa, khoảng 18h ngày 13/11/2024, tại một quán cà phê ở Hà Nội, Toàn cùng đồng bọn gồm Nguyễn Văn Hậu, Đỗ Quốc Huy và bị cáo Giang Văn Tuyên gặp chị N, yêu cầu chị này trả tiền.

Khi gặp Toàn, chị N vẫn nói dối mình chưa được ngân hàng giải ngân và đi ra trước cửa quán cà phê nghe điện thoại. Lúc đó, Toàn bàn với những người đi cùng phải đưa chị N lên ôtô để đi ra chỗ khác nói chuyện.

Sau đó, Huy điều khiển ôtô ra trước cửa quán cà phê, trong khi Toàn, Hậu và bị cáo Tuyên kéo tay chị N đẩy lên xe. Người phụ nữ không đồng ý lên xe, cố vùng vẫy, chống cự liền bị Tuyên đấm 3 phát vào đầu, thái dương.

Ép chị N lên xe xong, Huy lái xe đưa tất cả sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình di chuyển, Tuyên xuống xe dọc đường. Quá trình đi trên xe và khi đỗ xe ở Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Toàn bắt chị N phải trả số tiền 9,8 tỷ đồng , nếu không sẽ không cho chị N về.

Chị N hứa sáng 14/11/2024 sẽ trả Toàn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mượn, thì mới được đưa về Hà Nội, cho xuống xe.

Tối 13/11/2024, người thân của nữ giám đốc đã có đơn trình báo cơ quan công an về việc chị N bị nhóm thanh niên đánh, bắt lên ôtô đưa đi.

Sau khi phạm tội, Tuyên bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 4/10/2025, bị cáo ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, ngày 29/9/2025, Toàn, Hậu và Huy đã lần lượt nhận mức án 17, 16 và 14 năm tù về tội "Cướp tài sản".