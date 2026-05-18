Đối tượng truy nã toàn quốc bị bắt khi lẩn trốn trong phòng trọ

  • Thứ hai, 18/5/2026 08:18 (GMT+7)
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng mang lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Chánh (SN 1987, ngụ xã Đức Hòa) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3/2024, do nghi ngờ vợ là chị N.T.Y. có người tình, Chánh và Y. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận, Chánh gây thương tích cho vợ rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Chánh.

Căn cứ vào kết quả giám định thương tích và chứng cứ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can. Ngày 6/10/2024, do không xác định được nơi ở của Chánh, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Chánh về hành vi trên.

Qua công tác nghiệp vụ và sự hỗ trợ của người dân, CBCS Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh phát hiện Chánh đang lẩn trốn ở 1 nhà trọ thuộc khu phố 1, phường Vĩnh Tân, TP.HCM. Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng bắt giữ Chánh.

Tại cơ quan Công an, Chánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

T.Nhung/Công an nhân dân

