Nữ DJ Hàn đối mặt 15 năm tù vì gây tai nạn chết người

DJ Yesong bị công tố viên đề nghị mức án 15 năm tù. Cô gây tai nạn liên hoàn vào đêm 3/2, khiến một người qua đời.

Ngày 11/6, Newsis đưa tin Tòa án quận trung tâm Seoul đã tổ chức xét xử DJ Yesong (tên thật Ahn Yesong). Trong phiên tòa, cơ quan công tố đề nghị mức án 15 năm tù cho nữ DJ.

Cơ quan công tố cho biết: "Cô ấy đã gây ra 2 vụ tai nạn giao thông trong tình trạng say xỉn và thậm chí đâm chết người. Chúng tôi đệ đơn kiến ​​nghị với mong muốn bị cáo bị trừng phạt nghiêm khắc”.

Công tố viên nói tiếp: “Vụ tai nạn chết người rõ ràng là do sơ suất của bị cáo. Cô ấy vi phạm tín hiệu giao thông và chạy quá tốc độ. Phải xử lý nghiêm minh bị cáo và bảo vệ xã hội, các gia đình trước những thiệt hại về tính mạng, thân thể, tài sản do lái xe trong tình trạng say rượu. Bị cáo phải chịu mức án 15 năm tù”.

DJ Yesong bị công tố viên đề nghị mức xử phạt nặng vì tội lỗi cô đã gây ra. Ảnh: Naver.

DJ Yesong được trao cơ hội đưa ra lời phát biểu cuối cùng trong phiên tòa. Cô cho biết: “Tôi không thể từ chối rượu được mời trong bữa tiệc nên đã uống quá mức cho phép và thực hiện hành động vô trách nhiệm mà lẽ ra tôi không bao giờ nên làm. Tôi đã suy ngẫm về việc gây ra nỗi đau không thể xóa nhòa cho nạn nhân”.

Nữ ca sĩ cúi đầu nói: "Tôi chân thành xin lỗi nạn nhân đã thiệt mạng và tang quyến, những người đang phải chịu đựng nỗi đau. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm tương tự và chuộc lỗi thông qua việc tình nguyện". Tòa sẽ tuyên án Ahn Yesong vào sáng 9/7.

DJ Yesong gây tai nạn liên hoàn vào đêm 3/2 khi đang di chuyển trên đường Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul. Cảnh sát phát hiện Yesong lái xe băng qua vạch kẻ đường và tông phải một chiếc xe khiến người tài xế bị thương, mất hai tuần mới hồi phục. Sau đó, cô chạy trốn và tiếp tục va chạm với một người giao hàng khiến anh này thiệt mạng tại chỗ. Sau quá trình kiểm tra, cảnh sát kết luận nồng độ cồn trong máu của nữ DJ là 0,221%, vượt xa giới hạn cho phép.

Yesong sinh năm 2000, ra mắt vào năm 17 tuổi thông qua nhóm nhạc INSTAR. Nữ thần tượng hoạt động nhiều năm nhưng không được chú ý. Sau đó, cô chuyển sang công việc DJ và hiện là mẹ đơn thân.