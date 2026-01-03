Nữ diễn viên Hàn bị bắt giữ

BJ Myojung gây tai nạn giao thông, đâm vào cột điện trong một con hẻm thuộc khu Hwayang-dong, quận Gwangjin vào khoảng 18h50 31/12/2025.

Ngày 3/1, tờ MBN đưa tin cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ một nữ diễn viên hài kiêm BJ với cáo buộc gây tai nạn giao thông khi điều khiển phương tiện dưới ảnh hưởng của chất kích thíchg.

Theo Sở cảnh sát Gwangjin (Seoul), nghi phạm là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, được xác định là BJ Myojung. Người này bị cho là đã lái ôtô đâm vào cột điện trong một con hẻm thuộc khu Hwayang-dong, quận Gwangjin, vào khoảng 18h50 31/12/2025.

Nữ BJ bị bắt giữ vì lái xe gây tai nạn. Ảnh: Naver.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, diễn viên khai nhận đã lái xe sau khi sử dụng thuốc ngủ theo đơn kê của bác sĩ. Kết quả kiểm tra cho thấy BJ Myojung không có nồng độ cồn trong cơ thể tại thời điểm xảy ra vụ việc. Vụ tai nạn khiến một số cột điện bị hư hại, song không ghi nhận thương vong về người.

Cảnh sát đã gửi mẫu xét nghiệm đến Cơ quan Pháp y Quốc gia để phân tích, nhằm xác định chính xác loại thuốc và thành phần BJ đã sử dụng. Kết quả này sẽ là căn cứ để làm rõ mức độ ảnh hưởng của thuốc đối với khả năng điều khiển phương tiện, cũng như các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.

Theo Top Star News, Myojung hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, influencer và streamer, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực DJ trong thời gian gần đây.

Myojung sinh năm 1995, tên thật là Jang Jeong Min. Cô từng xuất hiện trong nhiều video hài kịch ngắn trên các kênh YouTube như Kkaebangjeong và Comic Mart. Ngoài ra, Myojung cũng tham gia một số tác phẩm hài dành cho khán giả trưởng thành, thường khai thác hình ảnh gợi cảm của cô.