Nữ chính 'Taxi Driver 2' khoe ảnh mặc bikini ở Phú Quốc

Trong quá trình làm nghề, việc góp mặt trong bộ phim What's Wrong With Secretary Kim? và VIP đã giúp tên tuổi của Pyo Ye Jin phủ sóng, đến gần hơn với khán giả. Thành công của Taxi Driver trở thành dấu mốc quan trọng, giúp nữ diễn viên nổi tiếng hơn. Nhân vật nữ chính Ahn Go Eun do cô thủ vai - hacker của nhóm Vận tải Cầu Vồng - được nhắc đến nhiều sau mỗi tập phim.